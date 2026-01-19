Montagem de camarotes para o Galo da Madrugada muda roteiros de ônibus no Centro do Recife; veja

Mudanças nas linhas de ônibus serão realizadas em função da interdição da pista Leste da Avenida Dantas Barreto, no trecho entre a Praça da Independência e a Avenida Nossa Senhora do Carmo

Montagem do Camarote do Galo provoca mudanças em paradas e linhas de ônibus (Marina Torres/DP Foto)

A partir de terça-feira (20), pontos de parada e diversas linhas de ônibus que circulam pelo Centro do Recife sofrerão alterações em razão da montagem dos Camarotes para o desfile do Galo da Madrugada, no dia 14 de fevereiro.

De acordo com o Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), as mudanças temporárias serão necessárias em razão da interdição da pista Leste da Avenida Dantas Barreto, no trecho entre a Praça da Independência e a Avenida Nossa Senhora do Carmo.

De acordo com o CTM, as alterações irão afetar linhas do Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife (STPP/RMR) que normalmente utilizam a pista interditada da Avenida Dantas Barreto. Com a alteração, os coletivos deixarão de acessar a via e passarão a circular pela Rua do Imperador, onde serão implantadas paradas provisórias para atender aos usuários.

O novo trajeto será realizado pela Avenida Princesa Isabel, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, com conversão à direita na Rua do Imperador. O percurso será retomado pelas avenidas Nossa Senhora do Carmo e Martins de Barros.

Em razão do novo trajeto, foram definidas paradas provisórias na Rua do Imperador, distribuídas de acordo com cada linha. Confira as alterações:

Novo itinerário

As linhas afetadas, deixarão de acessar a pista Leste da Avenida Dantas Barreto, entre elas:

513 (Córrego da Areia);

612 (Morro da Conceição – Cruz Cabugá);

621 (Alto Treze de Maio – Príncipe);

622 (Vasco da Gama – Cruz Cabugá);

642 (Guabiraba – Córrego do Jenipapo);

711 (Alto do Pascoal);

712 (Alto Santa Terezinha – via PCR);

713 (Bomba do Hemetério – via Cais do Apolo);

714 (Alto José Bonifácio – via PCR);

722 (Campina do Barreto);

723 (Cajueiro);

724 (Chão de Estrelas);

743 (Alto José Bonifácio – João de Barros – via PCR);

746 (Alto do Capitão);

822 (Jardim Brasil I – Cruz Cabugá);

824 (Jardim Brasil II – Cruz Cabugá).

Paradas provisórias e mudanças nos pontos de embarque

Parada 01 (em frente à Igreja de São Francisco, lado oposto ao Santander) atenderá linhas como:

513(Córrego da Areia)

612(Morro da Conceição – Cruz Cabugá);

621(Alto Treze de Maio – Príncipe);

622(Vasco da Gama – Cruz Cabugá);

642(Guabiraba – Córrego do Jenipapo);

711(Alto do Pascoal);

722(Campina do Barreto);

723(Cajueiro);

724(Chão de Estrelas);

746(Alto do Capitão);

Parada 02 – seletiva 180212 (em frente ao imóvel nº 382, lado oposto ao Arquivo Público Estadual) será utilizada pelas linhas

712(Alto Santa Terezinha – via PCR);

713(Bomba do Hemetério – via Cais do Apolo);

714(Alto José Bonifácio – via PCR);

743(Alto José Bonifácio – João de Barros – via PCR);

822(Jardim Brasil I – Cruz Cabugá);

824(Jardim Brasil II – Cruz Cabugá).

Parada 03, localizada na Praça 17, atenderá as linhas

513(Córrego da Areia)

711 (Alto do Pascoal);

722 (Campina do Barreto);

723 (Cajueiro);

724 (Chão de Estrelas);

746 (Alto do Capitão);

822 (Jardim Brasil I – Cruz Cabugá);

824(Jardim Brasil II – Cruz Cabugá).

Parada 04 – seletiva 180211, próxima à Igreja do Divino Espírito Santo, será utilizada pelas linhas

612 (Morro da Conceição – Cruz Cabugá);

621(Alto Treze de Maio – Príncipe);

622(Vasco da Gama – Cruz Cabugá);

642(Guabiraba – Córrego do Jenipapo).

Pontos seletivos

Segundo o CTM, os usuários também poderão optar pelo PED seletivo 180448, localizado na Praça da República, em frente à Caixa Econômica Federal, como alternativa de embarque.

Com a interdição, diversos pontos seletivos localizados no canteiro central da pista Leste da Avenida Dantas Barreto deixarão de funcionar temporariamente, incluindo paradas próximas às estações de BRT da Praça da República e Nossa Senhora do Carmo, além de pontos em frente a estabelecimentos comerciais e edifícios da área central.

O CTM também informa que algumas paradas seletivas serão desativadas durante o período de montagem do camarote, especialmente aquelas localizadas no trecho entre a Praça da Independência e a Avenida Nossa Senhora do Carmo. Para cada ponto desativado, foram estabelecidas opções alternativas de embarque, devidamente sinalizadas e divulgadas.

“O Consórcio orienta os usuários a ficarem atentos às sinalizações, comunicados nos ônibus e orientações dos agentes de fiscalização, além de programarem seus deslocamentos com antecedência durante o período de interdição”, aconselha o CTM, por meio de nota.

