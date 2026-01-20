Arena Pernambuco receberá etapa final do Circuito Nacional de Vaquejada em 2026

Arena Pernambuco será palco de vaquejada pela primeira vez em sua história

Circuito Nacional de Vaquejada na Arena Pernambuco (Divulgação)

“Onde é clássico do futebol, teremos clássico de vaquejada”. A Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, terá um uso inédito em 2026. Palco de jogos do Santa Cruz em 2026 e, eventualmente, de Náutico e Sport, o estádio será transformado para receber a grande final do Circuito Nacional BYD de Vaquejada. Será a primeira vez que um estádio utilizado na Copa do Mundo de 2014 sediará um evento desse tipo.

O circuito contará com 16 etapas ao longo do ano, sendo sete realizadas em Pernambuco, estado de forte tradição na vaquejada. A etapa final na Arena Pernambuco está prevista para novembro, período em que o calendário do futebol brasileiro já deverá estar encerrado.

O anúncio foi feito diretamente do gramado da Arena Pernambuco, durante uma transmissão ao vivo com o cantor Wesley Safadão e a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra. Na ocasião, a governadora confirmou o apoio do governo ao evento, que reunirá competições esportivas e grandes shows musicais, atraindo milhares de pessoas.

“Pernambuco recebe de braços abertos o Circuito Nacional BYD de Vaquejada. É um evento de alcance nacional, mas com grande parte acontecendo no nosso estado. Isso é muito importante para a nossa cultura, nossa alma e nossa identidade”, afirmou a governadora.

Raquel Lyra também destacou o simbolismo da mudança temporária de função do estádio. “Onde é clássico do futebol, teremos clássico de vaquejada. No lugar do gol, teremos a faixa de boi”, disse.

Durante a apresentação oficial, os organizadores exibiram imagens da projeção de como ficará a Arena Pernambuco para o evento. A adaptação do gramado incluirá a entrada de centenas de caçambas de areia, transformando o espaço para receber a competição.

A iniciativa amplia o leque de usos do equipamento esportivo e reforça a aposta do governo estadual em eventos culturais e esportivos de grande porte como forma de movimentar o estádio.

