Inmet: vai chover em pelo menos quatro municípios de Pernambuco em seca extrema

Previsão do Inmet desta terça-feira (20) indica grande possibilidade de chuva em quatro municípios do Sertão de Pernambuco, na zona da seca extrema

Petrolina é uma das quatro cidades do Sertão com maior risco de baixa umidade (DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE PETROLINA)

Deve chover em pelo menos quatro municípios de Pernambuco que se encontram em estado de seca extrema.

É o que prevê o boletim do Instituto Nacional Meteorológico (Inmet) publicado nesta terça-feira (20) e com validade até o próximo domingo (25).

Todos eles estão no Sertão, extremo oeste de Pernambuco, nos limites com os estados da Bahia e do Piauí: Afrânio, Dormentes, Petrolina e Santa Filomena.

Apac

Já conforme dados publicados pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), Rio Formoso, na Mata Sul, e Tacaratu, no Sertão, foram os municípios onde mais choveu nas últimas 12 horas.

Ambas as cidades ultrapassaram os 30mm de acúmulo de água. Rio Formoso com 34,2mm e Tacaratu com 31,39mm.

Choveu com um pouco menos de intensidade em mais três cidades do Sertão: Petrolândia (19,73mm), Itacuruba (17,81mm) e Sertânia (15,15mm).

Também está entre os municípios com maiores acúmulos de chuva Tamandaré (18,44mm), outra localidade da Zona da Mata Sul.