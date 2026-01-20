Homem desaparecido é encontrado morto no Agreste de Pernambuco

A vítima havia desaparecido há cerca de 3 semanas; o corpo foi localizado na manhã desta segunda-feira (19) no sítio Cacimba do Rio, em Calçado, no Agreste de Pernambuco

A Polícia Civil de Pernambuco informou que informou que após a perícia, o corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) e que um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos. (Foto: Romulo Chico/DP)

O corpo de um homem que estava desaparecido desde o final de dezembro foi localizado na manhã desta segunda-feira (19) no Sítio Cacimba do Rio, na zona rural do município de Calçado, no Agreste de Pernambuco. A vítima foi identificada por familiares como Fabiano Carlos dos Santos, de 31 anos.

De acordo com a Polícia, o cadáver estava em estado avançado de decomposição e apresentava indícios de carbonização, além de uma corda no pescoço.

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) esteve no local do crime e realizou o isolamento da área para os trabalhos do Instituto de Criminalística (IC). Após a perícia, o corpo foi encaminhado ao instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso de "morte a esclarecer" está sendo investigado. Um Inquérito policial foi instaurado e seguem até completa elucidação dos fatos.