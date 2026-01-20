Professora é encontrada morta em casa; companheiro é preso em Xexéu, na Mata Sul de Pernambuco

O crime aconteceu na manhã deste domingo (18), no distrito de Campos Frios, em Xexéu, na Mata Sul de Pernambuco

IML de Palmares fica na Zona da Mata Sul (Arquivo)

Uma professora de 54 anos foi encontrada morta na manhã deste domingo (18) dentro da própria residência, no distrito de Campos Frios, em Xexéu, na Mata Sul de Pernambuco. O companheiro da vítima foi preso em flagrante, suspeito de homicídio.

A vítima foi identificada como Oziana Teles da Silva. Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), o corpo apresentava hematomas no rosto, nos braços e nas pernas.

Ainda de acordo com a PM, o imóvel não apresentava sinais de arrombamento. Vizinhos relataram ter ouvido uma discussão entre a vítima e o companheiro na noite anterior ao crime.

Em depoimento à polícia, o suspeito, José Dionízio da Silva Filho, de 34 anos, afirmou que a companheira teria caído da cama. A versão levantou dúvidas, já que não houve registro de pedido de socorro nem de atendimento médico.

A filha da vítima, que tem necessidades especiais, estava no imóvel no momento do ocorrido e foi acolhida por equipes de saúde.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Palmares.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso, tratado como feminicídio consumado, está sendo investigado pela Delegacia de Palmares. O suspeito foi levado à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis, ficando em seguida à disposição da justiça.