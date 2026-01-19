Procon-PE aponta variação de até 573% nos preços de materiais escolares na Região Metropolitana do Recife

Pesquisa analisou 72 itens em 12 estabelecimentos e identificou altas expressivas em produtos básicos, além de reajustes em relação a 2025

Em janeiro, começa busca por menor preço dos itens pedidos nas listas de material escolar. Foto: Arquivo/Agência Brasil (Arquivo/Agência Brasil)

Com a proximidade do início do ano letivo, o comércio de materiais escolares ganha intensidade em Pernambuco. Para orientar os consumidores, o Procon-PE divulgou uma pesquisa de preços realizada em 12 estabelecimentos da Região Metropolitana do Recife (RMR), que analisou 72 itens entre os dias 6 e 9 de janeiro de 2026. O levantamento revelou variações que chegam a 573,33% entre o menor e o maior preço praticado para um mesmo produto.

O item com a maior diferença foi o apontador de metal, encontrado por valores que variaram de R$ 1,50 a R$ 10,10. Outro destaque foi a mochila escolar com desenho, cuja variação chegou a 382,30%, com preços entre R$ 59,90 e R$ 288,90, a depender do estabelecimento pesquisado.

Itens diversos

Além das discrepâncias entre lojas, a pesquisa também comparou os preços médios de janeiro de 2025 e janeiro de 2026. Um dos pontos observados foi a redução do número de folhas em alguns cadernos produzidos pela indústria, o que impactou a comparação anual. O caderno universitário espiral de uma matéria, com 80 folhas e de marcas diversas, apresentou aumento de 17,54% no período, passando de R$ 17,44 para R$ 20,50.

Outro produto que registrou elevação expressiva foi a borracha branca de látex, cujo preço médio subiu 60,89% em relação ao ano passado, saindo de R$ 1,03 para R$ 1,65. Em contrapartida, alguns itens apresentaram queda nos preços médios, como determinados modelos de lápis de cor e canetas, segundo o comparativo entre os dois anos .

Diante das variações identificadas, o Procon-PE reforça a importância de pesquisar preços antes da compra, comparar valores entre diferentes estabelecimentos e exigir a nota fiscal. A recomendação é redobrar a atenção neste período de maior demanda, como forma de garantir economia e evitar práticas abusivas. A pesquisa completa está disponível no site da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência de Pernambuco (SJDH).