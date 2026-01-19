Após denúncia contra empresa de ônibus do pai de Raquel Lyra, pedido de impeachment é protocolado na Alepe

A solicitação é do deputado Romero Albuquerque (União), aliado do prefeito do Recife, João campos (PSD)

Governadora Raquel Lyra (Rafael Vieira/DP Foto)

Por meio de nota, a Alepe informou que a Presidência recebeu, formalmente, o pedido de impeachment da governadora Raquel Lyra. Solicitação tem relação com denúncias de irregularidades na Logo Caruaruense, que vai encerrar operações

O caso das irregularidades envolvendo a Logo Caruaruense, empresa de ônibus intermunicipais pertencente ao pai da governadora Raquel Lyra (PSD), chegou à Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).



Nesta segunda (19), um pedido de impeachment da governadora foi enviado para o Legislativo estadual.

A solicitação é do deputado Romero Albuquerque (União), aliado do prefeito do Recife, João campos (PSD). Agora, assa solicitação seguira um rito específico e deve passar pela Presidência da Casa.



O presidente da Alpe, deputado Álvaro Porto (PSD), um dos principais opositores do governo, será o responsável pela avaliação do pedido.



O que diz a Alepe



Por meio de nota, a Alepe informou que a Presidência recebeu, formalmente, o pedido de impeachment da governadora Raquel Lyra, apresentado pelo deputado Romero Albuquerque (União Brasil).



Ainda segundo a nota, o presidente em exercício da Alepe, deputado Rodrigo Farias (PSB), disse que o requerimento será analisado a partir do dia 2 de fevereiro, data de retomada dos trabalhos legislativos, conforme o calendário oficial da Casa.



A tramitação seguirá os critérios regimentais e constitucionais vigentes, garantindo a devida seriedade e transparência ao processo.



O que aconteceu



Na sexta (16), a governadora informou que a Logo caruaruense, comandada pelo pai dela, o e-governador João Lyra Neto, vai entregar as linhas que são operadas atualmente pela empresa.



O comunicado foi feito à Empresa Pernambucana de Transportes Intermunicipais (ETI).



Até o fim desta semana, a EPTI deve informar quais empresas vão passar a operar essas linhas que serão entregues pela Logo Caruaruense, que confirmou o encerramento das atividades até o fim de janeiro.

Segundo relatório da EPTI, ônibus da empresa estava circulando sem pagamento de taxas e vistorias obrigatórios, desde 2021.



O Diario procurou a assessoria da governadora e aguarda o posicionamento.



João Campos



No dia 6 deste mês, o prefeito do Recife João Campos (PSD) virou alvo de um pedido de impeachment.

A solicitação foi protocolada pelo vereador Eduardo Moura (Novo).



O caso surgiu a partir do episódio envolvendo a modificação do resultado de um concurso público para procurador municipal.



Na mudança, a vaga ficou com o filho de uma procuradora do Ministério Público de Contas (MPCO) e de um juiz do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).



No certame, um advogado aprovado nas vagas para pessoas com deficiência (PCD) deixou de ser nomeado e, no lugar dele, foi aprovada outra pessoa, que fez a seleção sem optar pelas vagas afirmativas, mas pediu para ser reinserido no concurso após receber, dois anos depois da inscrição, diagnóstico de autismo.



Em seguida, o prefeito chamou de “oportunismo político” o pedido de Impeachment protocolado pela oposição , sob as acusações de crime de responsabilidade e atos de improbidade administrativa após a decisão polêmica, já recuada, que alterou o resultado de um concurso público.

“Chega ano eleitoral, nossos nomes aparecem de forma importante nas pesquisas, e algumas pessoas acham que é o jogo do vale-tudo. Não é assim. Vou tratar tudo com seriedade e com respeito. O povo do Recife me conhece e sabe”, disse o prefeito, reconhecendo sua projeção como candidato ao governo de Pernambuco nas eleições deste ano.