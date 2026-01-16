Logo Caruaruense, empresa de ônibus do pai de Raquel Lyra, confirma encerramento das atividades

A decisão foi comunicada aos funcionários nesta sexta-feira (16), durante reunião realizada na sede da empresa, em Caruaru

A governadora Raquel Lyra (PSD) foi entrevistada pelo Diario de Pernambuco nesta segunda-feira (29) (Foto: Francisco Silva/DP Foto)

A Empresa Logo Caruaruense, operadora do transporte intermunicipal em Pernambuco e de propriedade do ex-governador João Lyra Neto, pai da governadora Raquel Lyra (PSD), confirmou o encerramento definitivo de suas atividades após mais de seis décadas de atuação no estado. A operação deve ser encerrada até o fim deste mês.

A decisão foi comunicada aos funcionários nesta sexta-feira (16), durante reunião realizada na sede da empresa, em Caruaru. Em nota oficial, a Logo Caruaruense informou que todos os colaboradores receberão integralmente seus direitos trabalhistas e que a empresa também fará o pagamento dos tributos devidos.

Ainda segundo o comunicado, a empresa já informou formalmente à Empresa Pernambucana de Transporte Coletivo Intermunicipal (EPTI) sobre o encerramento das atividades e está realizando a entrega de todas as linhas atualmente operadas.

Governadora comenta fechamento

Em entrevista ao Diario, nesta sexta-feira (16), a governadora Raquel Lyra comentou o fechamento da empresa. Segundo ela, a prioridade do governo do Estado é garantir a continuidade do serviço e evitar prejuízos à população.

“Tomei conhecimento, nesta manhã, que a companhia entregou suas linhas para a EPTI e está encerrando suas atividades. A EPTI vai trabalhar para que não exista prejuízo para população e os sistema continue funcionado, garantindo a segurança jurídica necessária para o serviço seja prestado às pessoas”, afirmou a governadora.

O encerramento ocorre em meio a denúncias de irregularidades envolvendo a empresa, reveladas nesta semana pelo portal Metrópoles. De acordo com a publicação, um relatório técnico da EPTI aponta que os veículos da Logo Caruaruense passaram pela última inspeção em 2022, ano em que Raquel Lyra foi eleita governadora.

Desde então, os ônibus não teriam sido submetidos às vistorias técnicas obrigatórias, que devem ocorrer anualmente. O relatório, ao qual o Diario de Pernambuco teve acesso, foi registrado pela EPTI em 12 de fevereiro de 2025 com o objetivo de verificar a existência de débitos da empresa.

O documento aponta que a Logo Caruaruense possui 50 ônibus registrados no sistema, todos classificados na categoria “Regular”.

O que diz a EPTI

Em nota à imprensa, a EPTI informou que recebeu, na manhã desta sexta-feira (16), "ofício da empresa Logo Caruarense informando que deixará de operar todas as linhas em atividade no transporte intermunicipal de passageiros". Leia a íntegra:

"A Empresa Pernambucana de Transporte Coletivo Intermunicipal (EPTI) recebeu, na manhã desta sexta-feira, 16, ofício da empresa Logo Caruarense informando que deixará de operar todas as linhas em atividade no transporte intermunicipal de passageiros.

Diante da decisão, a EPTI consultará os procedimentos, normas e contratos do sistema de transporte intermunicipal para verificar qual operador passará a assumir as referidas linhas, sem prejuízo aos usuários que utilizam o serviço de transporte intermunicipal em Pernambuco.

Empresa".