Casal de músicos pernambucanos morre em acidente em Portugal

Jardel de Souza e Adriana Nascimento morreram em acidente em Portugal (Foto: Reprodução/Instagram)

Dois músicos pernambucanos morreram em um acidente de trânsito ocorrido na quinta-feira (15), em Portugal, onde viviam. As vítimas foram identificadas como Jardel de Souza e Adriana Nascimento, ambos com formação pelo Conservatório Pernambucano de Música (CPM) e com atuação reconhecida dentro e fora do Brasil.

A morte do casal causou comoção no meio artístico e educacional. Em nota oficial, o Conservatório destacou a trajetória dos ex-alunos, lembrando que Jardel e Adriana passaram pelo curso técnico da instituição e construíram carreiras marcadas pela dedicação à música e pelo compromisso com a formação artística. Segundo o CPM, o trabalho desenvolvido pelos dois contribuiu para projetar o nome da escola em outros países.

Além da atuação como músicos, Jardel e Adriana também tiveram papel importante na educação musical. Eles integraram o corpo docente do Projeto Aria Social, iniciativa voltada à formação de jovens por meio da música. O projeto também se manifestou publicamente, lamentando a perda e recordando apresentações realizadas pelo casal, que eram referência para alunos e colegas.

Em nota de pesar, o Conservatório Pernambucano de Música ressaltou o legado artístico deixado por Jardel e Adriana e prestou solidariedade aos familiares, amigos e a todos que conviveram com os dois.

A instituição destacou ainda que a contribuição do casal para a música e para a formação de novos talentos permanece como parte de sua história. “Que a memória, o legado artístico e a contribuição de ambos para a música permaneçam vivos em nossos corações”, diz a nota.