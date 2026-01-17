Morre aos 32 anos o apresentador Erlan Bastos

Jornalista e apresentador Erlan Bastos (Foto: Reprodução)

O jornalista e apresentador Erlan Bastos faleceu neste sábado (17), aos 32 anos. Ao longo da sua carreira, Erlan passou pela Record e pela TV Meio, onde se consolidou como personalidade reconhecida no Piauí.

Segundo o portal Piauí Hoje, Erlan estava internado no Instituto de Doenças Tropicais Natan Portella, em Teresina.



O jornalista estava intubado, com água no pulmão, e os médicos trabalhavam com a possibilidade de um câncer. A causa da morte, no entanto, não foi divulgada oficialmente.



Nascido em Manaus, no Amazonas, ele ganhou o cenário nacional com o jornalismo de entretenimento. Amigos e admiradores do profissional expressaram seus sentimentos à notícia da morte.

Em nota, a NC TV Amapá, emissora do Grupo Norte de Comunicação, onde Erlan trabalhava, lamentou a morte do jornalista e destacou seu impacto no meio jornalístico.

“Em um período tão breve, Erlan conseguiu o que muitos levam anos para construir: mudou os rumos do jornalismo investigativo e crítico no Amapá. Com coragem, compromisso com a verdade e uma postura firme diante dos fatos, ele deu voz a denúncias, provocou reflexões e fortaleceu o papel do jornalismo como instrumento de fiscalização, justiça e cidadania.

Sua presença era intensa, sua fala era direta e seu trabalho, necessário. Erlan não se acomodava. Questionava, investigava e seguia em frente, sempre com o olhar atento às demandas da sociedade amapaense. Sua atuação elevou o debate público e reforçou a importância de um jornalismo independente, responsável e comprometido com o interesse coletivo.

A partida inesperada e precoce deixa um vazio imenso, na redação, nas telas, no jornalismo e em todos que acreditam na força da informação como agente de transformação. Mas seu legado permanece vivo: nas reportagens, nas denúncias reveladas, na coragem que inspirou colegas e na consciência crítica que ajudou a despertar.”, diz o comunicado.

