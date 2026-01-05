Acidente de carro na Espanha mata jovem pernambucano e deixa quatro feridos

Daniel de Paula Caetano, de 23 anos, morreu em um acidente de carro na Espanha (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Uma viagem de fim de ano terminou em tragédia para uma família pernambucana envolvida em um acidente de carro na província de Almería, no sudeste da Espanha. A colisão, registrada na terça-feira (30), resultou na morte de um estudante de 23 anos e de um idoso de 73 anos que estava em outro veículo. Outras quatro pessoas ficaram feridas, três delas com fraturas.

O grupo, formado por cinco familiares, saiu de Madri com destino à cidade litorânea de Vera, onde pretendia passar o réveillon. O acidente aconteceu por volta das 11h30 (horário local), no quilômetro 473 da rodovia, quando os dois veículos colidiram frontalmente. Equipes da Guarda Civil, do serviço de saúde e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o resgate das vítimas, algumas delas presas às ferragens.

De acordo com informações divulgadas pela imprensa espanhola, os bombeiros precisaram atuar para retirar os ocupantes dos carros. Quatro feridos foram socorridos, e dois deles tiveram de ser encaminhados à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Universitário de Torrecárdenas, em Almería.

O jovem que morreu no acidente foi identificado como Daniel de Paula Caetano, de 23 anos, estudante de Administração da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Ele era morador do bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. A outra vítima é um idoso de 73 anos, que viajava sozinho no segundo veículo envolvido na colisão.

No carro da família também estavam o pai de Daniel, Abraão Caetano, de 57 anos, que conduzia o veículo e sofreu múltiplas fraturas, permanecendo internado; a mãe, Célia de Paula Caetano, que teve fratura em uma vértebra e já recebeu alta; a namorada, Gabriela Bayo, que sofreu fraturas no esterno e na coluna e segue hospitalizada; e a irmã, Rebekah de Paula, dentista e grávida de cinco meses, que, apesar do impacto, não se feriu e não teve complicações na gestação.

O grupo permaneceria na Europa até a próxima quarta-feira (7). O caso foi noticiado pelo jornal espanhol La Voz de Almería e segue sendo acompanhado pelas autoridades locais.

