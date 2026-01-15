Enfermeira cai de moto e morre atropelada por caminhão de lixo em Paulista

A enfermeira Janice Pereira Lucena, de 44 anos, foi atingida pelo veículo, que faz parte do sistema de limpeza administrado pela prefeitura, após cair de uma moto. Caso aconteceu na Estrada do Frio

Samu (Divulgação/ Andréa Rêgo Barros/PCR)

Um caminhão de lixo atropelou e matou uma mulher em Paulista, no Grande Recife.

A enfermeira Janice Pereira Lucena, de 44 anos, foi atingida pelo veículo, que faz parte do sistema de limpeza administrado pela prefeitura, após cair de uma moto.

O sinistro aconteceu na quarta (14), Estrada do Frio, no bairro de Jardim Paulista.

A vítima foi arrastada por alguns metros, depois de a moto tentar desviar de um buraco em via pública.

A enfermeira estava em uma moto que pertence e uma amiga, que deu uma carona para voltar do trabalho. A condutora ficou ferida no acidente.

O caso é investigado pela polícia, que deve apurar a informação de de que o motorista do caminhão teria deixado o local sem prestar socorro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte no local e socorreu a motociclista, que foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Paulista, no mesmo bairro.

O Conselho Regional de Enfermagem (Coren-PE) lamentou a morte da enfermeira que atuava no Hospital da Mirueira, em Paulista.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado pela 8ª Delegacia Seccional de Paulista como acidente de trânsito com vítima fatal.

Segundo a corporação, familiares contaram que a via estava escura no momento do acidente, por causa de uma falta de energia no bairro.

A prefeitura disse que um levantamento preliminar aponta que a motociclista tentou desviar fica num "trecho externo à pista", próximo ao meio-fio.

O acidente teria acontecido após uma ultrapassagem proibida realizada pelo acostamento, fora da faixa de rolamento da via.