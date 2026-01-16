Abertas as inscrições do 5º Concurso do Rei e da Rainha com Deficiência do Carnaval do Recife

Neste ano, candidatos com deficiência auditiva podem concorrer ao título e ao prêmio de R$ 5 mil. Inscrições seguem até o dia 27 de janeiro

Concurso do Rei e da Rainha com Deficiência do Carnaval do Recife (Foto: Hélia Scheppa - PCR Imagem)

As inscrições para o 5º Concurso do Rei e da Rainha com Deficiência do Carnaval do Recife 2026 seguem abertas até o dia 27 de janeiro. Nesta edição, podem participar pessoas com deficiência auditiva, que concorrem a um prêmio de R$ 5 mil cada.

A iniciativa é promovida pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude. O objetivo é ampliar a participação de pessoas com deficiência na programação oficial do carnaval do Recife.

“O Carnaval do Recife é uma festa de todos e para todos. Ao fortalecer o Concurso do Rei e da Rainha com Deficiência, a Prefeitura reafirma o compromisso com a inclusão, a valorização das pessoas com deficiência e o direito de ocupar, com protagonismo, os espaços culturais da cidade. Mais do que um concurso, essa é uma ação de reconhecimento, respeito e visibilidade”, comentou o secretário de Direitos Humanos e Juventude, Marco Aurélio Filho.

Para participar, é necessário ter deficiência auditiva, idade mínima de 18 anos e residir no Recife. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (81) 99488-6570. No momento da inscrição, os candidatos devem apresentar documento oficial com foto, comprovante de residência, comprovante da deficiência auditiva, além de telefone e e-mail para contato. As regras completas estão disponíveis na edição nº 3 do Diário Oficial do Recife, publicada no dia 10 de janeiro.

O concurso será realizado em duas etapas no dia 30 de janeiro, a partir das 10h, no Paço do Frevo, localizado na Praça do Arsenal. A comissão julgadora avaliará critérios como desenvoltura, ritmo, adereços e execução do frevo.

Durante o carnaval do Recife 2026, o Rei com Deficiência e a Rainha com Deficiência participarão de atividades previstas na programação oficial vinculada à Secretaria de Direitos Humanos e Juventude. Mais informações podem ser obtidas pelos mesmos canais utilizados para as inscrições, no horário das 9h às 16h.