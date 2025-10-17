Educação em Foco: Pernambucano é ouro na Olimpíada Iberoamericana de Matemática

O estudante teve a 6ª melhor nota geral da prova, considerada a mais difícil da América Latina

Vinícius Pimente foi destaque na competição: ganhou medalha de ouro e obteve a 6ª melhor nota geral na prova de matemática (Divulgação/Colégio GGE)

No dia 28 de setembro, o Brasil conquistou o 1º lugar na 40ª edição da Olimpíada Iberoamericana de Matemática (OIM), realizada na cidade de Temuco, no Chile. A seleção brasileira, composta por quatro jovens alunos, também incluiu um estudante pernambucano, Vinícius Pimentel Nunes Portella de Macêdo, do Colégio GGE, que foi destaque na competição: ganhou medalha de ouro e obteve a 6ª melhor nota geral na prova de matemática mais difícil da América Latina.

“Eu fico feliz de representar não só o Brasil, mas Pernambuco e o Colégio GGE. Muitas pessoas contribuíram para que eu atingisse esses objetivos. De certo modo, poder retribuir esse esforço conquistando uma medalha é uma sensação especial”, comenta Pimentel.

A OIM é realizada desde 1985 pela Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, Ciência e Cultura e consiste na resolução de seis problemas matemáticos abordando teoria dos números, álgebra, geometria e análise combinatória, ao longo de dois dias.

A seletiva dos representantes brasileiros para a competição começou ainda no ano passado, na 46ª Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM), envolvendo outros cinco testes classificatórios. O estudante conta que durante a preparação para a competição realizou provas de outras olimpíadas de vários lugares do mundo e destaca: “Conhecer muitas ideias e estar habituado com a dinâmica do exame é importante”.

“A OIM 2025 foi a minha despedida das olimpíadas, então foi bacana encerrar desta forma. Sinto que a cultura olímpica no GGE é muito mais forte hoje do que quando eu comecei. Nessa ótica, fico contente com esse crescimento e espero que essa medalha possa incentivar a nova geração a continuar estudando matemática”, finaliza.

No GGE, a preparação dos alunos inicia na chamada "Turma Olímpica”. Ela é realizada no contraturno das aulas e são ministradas por professores com mais de 15 anos de experiência na preparação para as principais competições nacionais e internacionais como OPEMAT, CONEMAT, OMU, OBMEP, OBM, Cone Sul, Ibero e IMO. O GGE também é a única escola pernambucana com preparação exclusiva para OIM, além de ser a única a ter alunos com medalhas na IPhO, IMO e a Iberoamericana de Matemática, Física e Biologia, as principais olimpíadas do conhecimento do mundo.

O professor de matemática do Colégio GGE, Márcio Gomes, acompanhou toda a trajetória de Vinícius e aponta a importância da participação dos estudantes nesses torneios. “Nas olimpíadas, os alunos aprendem muito além da matemática. Eles desenvolvem disciplina, respeito, resiliência, trabalho em equipe, liderança e outras habilidades essenciais para a vida pessoal e profissional. Essa é uma evolução diária, de forma gradual e consistente", comenta. Os alunos participantes das olimpíadas também têm a oportunidade de ingressar nas principais universidades do país e do exterior sem realizar vestibular.