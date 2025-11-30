UPE divulga gabarito preliminar e caderno de provas do SSA3

O candidato pode acessar no site da instituição; listão de classificados deve ser divulgado a partir de 15 de dezembro

Estudantes fizeram, neste domingo (30), o segundo dia de provas do SSA 3 (UPE/DIVULGAÇÃO)

A Universidade de Pernambuco (UPE) divulgou o gabarito preliminar e o caderno de provas da terceira fase do Sistema Seriado de Avaliação (SSA3). Neste domingo, foi realizado o segundo e último dia do processo seletivo.

O listão dos classificados deve ser divulgado a partir do dia 15/01/2026. A lista dos remanejáveis até o dia 22/01/2026.

ABSTENÇÕES E RECURSOS

A aplicação das provas para os 14.416 estudantes inscritos no SSA3 teve índice de abstenção de 18,91%, o que equivale a 2.726 faltosos do total de candidatos do processo dos dois dias.

Um candidato foi desclassificado em Garanhuns e outro em Recife por toque de celular.

O período para interpor recurso contra o gabarito da prova, deve ser realizado exclusivamente através do link no site http://processodeingresso.upe.pe.gov.br até as 23h59 do dia 02/12/2025.

SSA 1 e 2



Nos dias 7 e 14 de dezembro, serão realizadas as provas da primeira e da segunda etapa do SiSA da UPE. Para estudantes do 1º ano do Ensino Médio, a prova será no turno da manhã; para os candidatos do 2º ano, a prova será aplicada à tarde.