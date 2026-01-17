Novo reitor da Unicap foca em sustentabilidade, inovação e humanismo

A cerimônia de posse aconteceu na manhã do dia 16 e marca o início de uma nova gestão na instituição

O novo Reitor da Unicap, Padre Carlos Fritzen, com o Vice-reitor, Padre Delmar Cardoso, e os Pró-reitores, Juliano Domingues, Aragon Bergonci e Alexandre Ramos (Alex Costa/Divulgação)

A Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) deu início, na manhã desta sexta-feira (16), a uma nova gestão com a posse do Prof. Dr. Padre Carlos Fritzen como o décimo reitor da instituição. A cerimônia foi presidida pelo Provincial dos Jesuítas do Brasil, Padre Mieczyslaw Smyda, e contou com a presença do reitor que se despede do cargo após 20 anos, Padre Pedro Rubens.

O novo reitor tomará posse em sessão solene no dia 2 de fevereiro e enfatizou a importância do legado deixado pelos seus nove antecessores e da atualização e projeção da missão da Unicap, reforçando seu compromisso de continuar a ser uma universidade que valoriza a diversidade e inclusão. "Sou o décimo de muitos reitores que virão. Vamos focar na missão da universidade, atentos aos sinais dos tempos", ressaltou Padre Fritzen.

A nova gestão se inicia com a implementação de uma política de redução das mensalidades para alunos ingressantes no primeiro semestre letivo em diversos cursos de graduação. A medida não é uma promoção pontual, mas resultado de amplo processo de reestruturação institucional que traz mais eficiência administrativa e otimização de processos internos.

"Esta é uma decisão de gestão estratégica que reforça nossa missão jesuíta de ampliar o acesso à educação superior de qualidade. Tornar a Unicap mais acessível é também torná-la mais justa e comprometida com a transformação social", afirmou.

Entre as prioridades da nova direção, está também a revisão e atualização curricular para atender às demandas do mercado de trabalho. “Não somos vendedores de títulos. Com excelência e profundidade, nossa missão é formar pessoas que transformem a sociedade. Queremos também fomentar a pesquisa aplicada que resolva problemas reais e atraia financiamento externo", frisou Padre Fritzen.

O novo reitor também destacou a importância do humanismo e da inclusão em sua gestão, reforçando a importância da identidade jesuíta na formação de líderes com consciência, compaixão e compromisso. Para isso, a Unicap se propõe a fortalecer parcerias com a Igreja, o Estado, municípios e empresas, além de ampliar sua atuação em projetos de interiorização e internacionalização.

Padre Fritzen também anunciou a implantação de um Plano de Letramento Digital para o corpo docente, visando integrar a tecnologia de forma a apoiar o ensino e não substituí-lo. Garantindo que a Inteligência Artificial será aliada aos professores, permitindo que eles se dediquem mais à mentoria e à pesquisa.

A gestão promete ser marcada por três pilares fundamentais: sustentabilidade, inovação e humanismo. "Estes valores guiarão nossa administração e nos permitirão continuar a ser uma instituição de referência, comprometida com a formação integral de nossos alunos e com a transformação social".



Como uma das primeiras ações de sua gestão, Padre Fritzen anunciou a assinatura de um convênio com a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a ser firmado no dia da sua posse, com a presença do reitor da PUC-Rio, Padre Anderson Pedroso. Este convênio visa fortalecer a colaboração entre as instituições e promover intercâmbios acadêmicos, além de estimular a pesquisa conjunta.

Para contribuir com sua gestão, que se estenderá pelos próximos quatro anos, Padre Fritzen reconduziu como vice-reitor o Padre Delmar Cardoso e nomeou como pró-reitores o físico Alexandre Ramos (Graduação), o jornalista e cientista político Juliano Domingues (Pesquisa e Pós-graduação) e o advogado Aragon Bergonci (Administrativo). A nova equipe se compromete a promover uma administração com foco e centrada em ações de curto, médio e longo prazos.

"A Unicap se prepara para enfrentar os desafios do futuro, reafirmando seu compromisso com a educação de qualidade e com a responsabilidade social que a caracteriza, tornando-se cada vez mais acessível a um número maior de estudantes", concluiu.

