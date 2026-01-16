Suspeito de matar turista em Porto de Galinhas é liberado por falta de flagrante ou mandado de prisão

O suspeito se apresentou à delegacia de Porto de Galinhas na tarde desta quinta-feira (15)

Imagens registradas por testemunhas mostram populares tentando realizar massagem cardíaca na vítima, na tentativa de reanimá-la. (Reprodução/Redes Sociais.)

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou, na manhã desta sexta-feira (16), que o homem de 21 anos suspeito de atirar e matar o turista Rafael Ventura Martins, de 32 anos, foi liberado após prestar esclarecimentos. Segundo a corporação, a liberação ocorreu pela falta de flagrante e de mandado de prisão em desfavor do envolvido.

De acordo com a polícia, o crime aconteceu no dia 4 de janeiro, no restaurante Caldinho do Nenen, em Porto de Galinhas, no município de Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco.

O suspeito se apresentou à delegacia na tarde desta quinta-feira (15), acompanhado da advogada, e declarou ser o autor do homicídio.

Ainda segundo a Polícia Civil, o inquérito policial segue em andamento para o completo esclarecimento dos fatos e a responsabilização dos envolvidos, conforme a legislação vigente.

O que disse o suspeito

Em entrevista à TV, o suspeito afirmou que conhecia a vítima havia poucos meses e alegou que havia emprestado uma quantia em dinheiro que não teria sido devolvida. Ele disse ainda que passou a acompanhar Rafael pelas redes sociais e soube que, no dia do crime, o turista estaria no restaurante onde o homicídio ocorreu.

Segundo o relato, o envolvido chegou ao local acompanhado de amigos e aguardou uma oportunidade para fazer a cobrança fora do estabelecimento. Após uma discussão envolvendo a vítima, ele decidiu se aproximar da mesa para cobrar a suposta dívida.

“Quando eu fui pedir o dinheiro, ele fez o gesto como se fosse puxar algo da cintura. Na hora, eu só pensei em defender minha vida”, afirmou.

O suspeito também declarou que a arma usada no crime não era de sua propriedade e que teria sido levada para proteção. Ele confirmou ainda que havia consumido bebida alcoólica e que toda a situação ocorreu de forma rápida.

“Em momento nenhum eu fui para aquele local para tirar a vida dele. Eu só queria pegar o meu dinheiro e acabei ficando no prejuízo”, disse.

Após o disparo, o suspeito afirmou que deixou o local em estado de desespero e retornou para casa. Nesta quinta-feira (15), decidiu se apresentar às autoridades. “Eu sei que errei e vim aqui para assumir meu erro. Não estou fugindo”, declarou.

