Arpe 'arredonda' novo valor da passagem de ônibus no Grande Recife

Bilhete Único para os ônibus do Grande Recife vai custar R$ 4,50

Aumento de passagem de ônibus (Fotos: Priscilla Melo/Arquivo DP)

Os cerca de 1,3 milhão de passageiros que usam os ônibus no Grande Recife vão pagar R$ 4,50 pelo Bilhete Único, a partir de 1º de fevereiro.

Esse será o valor “arredondado” que vai constar na nota técnica da Agência Reguladora de Pernambuco (Arpe), que será divulgada na próxima semana.

O Conselho Superior de Transporte Metropolitano (CSTM) aprovou, por maioria, um aumento de 4,46% no preço das passagens.

O percentual, segundo o governo, seguiu a inflação acumulada entre dezembro de 2024 e novembro de 2025, tendo como base o Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA).

Após uma reunião de mais de seis horas, ficou definido que a tarifa subiria do atuais R$ 4,30 para R$ 4,47.

No entanto, é uma prerrogativa da Arpe fazer o “arredondamento” dos valores. Por isso, o valor final a ser pago pelos passageiros será de R$ 4,50 no Bilhete Único.

Conselho

O CSTM, que decide sobre o reajuste das tarifas, é composto por integrantes do poder público, da sociedade civil, representantes de empresas de transporte e sindicatos. Normalmente, a proposta do governo estadual é acatada.

Judicialização

Representante dos usuários no conselho, o advogado pedro Josephi afirmou que vai levar as decisões para o Judiciário. segundo ele, foram descumpridos prazos regimentais previstos para a apresentação das propostas de reajuste pelo governo.

Ele também apresentou a proposta de "tarifa zero". "A deliberação do reajuste é ilegal e não prevê a renovação dos ônibus. Teremos mais de 350 coletivos circulando com mais de oito anos de uso", declarou.