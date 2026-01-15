Centro do Recife tem ato contra aumento da passagem de ônibus

O ato começou 10h desta quinta (15), no Parque 13 de Maio e seguirá até o Consórcio Grande Recife, no Centro do Recife

Manifestantes levaram faxas para criticar possível aumento de passagens de ônibus (Bartô Leonel/DP)

Enquanto o Conselho Superior de Transporte Metropolitano (CSTM) se reunia de forma online para discutir o aumento do valor passagens nos ônibus do Grande Recife, dezenas de manifestantes realizavam um ato, nesta quinta-feira (15), contra o aumento do Bilhete Único, que atualmente é de R$ 4,30, podendo aumentar para R$ 4,50.

A concentração do ato, que conta com a participação de movimentos sociais e sindicatos, aconteceu no Parque 13 de Maio, na área central do Recife, às 10h. Os manifestantes seguiram até o Grande Recife Consórcio, no Bairro do Recife.

“Nossa mobilização tem se dado em torno de barrar esse aumento e inclusive furar a reunião do Conselho de Transporte, puxada pelo Governo estadual. Nossa proposta é retirar o aumento da tarifa e alavancar uma grande campanha de ampliação da lei do Passe Livre Estudantil, mas também em torno da tarifa zero para geral”, explicou a presidente da União dos Estudantes de Pernambuco (UEP), Geovana Vitória.

De acordo com informações apuradas pelo Diario, o reajuste levará em conta o acumulado do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) entre dezembro de 2024 e novembro de 2025, e deve marcar um aumento de 4,5% no valor da passagem, totalizando um valor arredondado de R$ 4,50.

Segundo o Grande Recife Consórcio, o CSTM vai avaliar a proposta de reajuste do Executivo estadual, que leva como base a inflação em 2026

Caso o aumento seja aprovado, muitos usuários acreditam que não haverá melhoras nas condições do transporte público.

“Acredito que não haverá melhoras no transporte público com o aumento da tarifa, assim como não houve quando a passagem subiu de R$ 4,10 para R$ 4,30. A condição do transporte público é precária na RMR, com muitos ônibus sem ar-condicionados, entre outros problemas”, afirmou o presidente da União Metropolitana dos estudantes secundaristas de Pernambuco (UMES-PE), Kleyton Pimentel.

Atualmente, o sistema de ônibus do Grande Recife tem uma frota de 2.245 veículos. A maioria dos passageiros usa o Bilhete Único. Segundo a Urbana –PE, sindicato que representa as empresas, esse bilhete é usado por 99% das pessoas.

O aumento de passagens de ônibus mais recente aconteceu no ano passado. O valor do Bilhete Único, que unificou o Anel A e o Anel B, passou por um aumento de 4,2% e subiu de R$ 4,10 e para R$ 4,30. A tarifa é a mais usada no Grande Recife.

Os reajustes e aumentos das passagens de ônibus em Pernambuco são deliberadas pelo Conselho Metropolitano de Transportes (CSTM).

O grupo é composto por principalmente pelo Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM), CTTU (Recife), ARPE (Agência de Regulação), Governo Estadual, Sociedade Civil, estudantes (UMES), idosos e pessoas com deficiência, com voz e voto nas deliberações, Conselho Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT/Recife)

