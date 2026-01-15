Lançado edital que prevê retomada do monitoramento de tubarões em Pernambuco

Monitoramento foi suspenso há 11 anos e desde então foram registrados oito incidentes, com duas mortes

Após 11 anos, a ação de monitoramento contínuo dos tubarões voltará a ser realizada no litoral do Grande Recife (Foto: Arquivo/Divulgação)

Foi lançado edital para a retomada do monitoramento de tubarões no litoral de Pernambuco, interrompido desde 2015. A iniciativa integra a 19ª rodada de submissão do edital 40/2024 - Ciência no Governo: Programa Cientista Arretado - Monitoramento de Tubarões no Litoral Pernambucano e é fomentada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (Secti-PE) e pela Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (Facepe).

O estudo prevê a implementação de uma rede de monitoramento baseada em tecnologias como telemetria acústica, marcação de animais e sistemas de alerta em tempo quase real, em abordagem não letal e baseada em evidências científicas. O trecho prioritário de atuação compreende cerca de 33 quilômetros de praias entre os municípios do Cabo de Santo Agostinho e Olinda, conforme estabelecido por normativas estadual e municipal, sem prejuízo da inclusão de outras áreas do litoral e zonas de transição costeira.

O edital destina mais de R$ 1 milhão ao projeto, com duração prevista de 24 meses. As propostas podem ser submetidas até 2 de março, com divulgação do resultado preliminar a partir de 5 de maio. A homologação e contratação estão previstas para ocorrer a partir de 11 de maio.

Atualmente, o monitoramento contínuo de tubarões ocorre apenas no Arquipélago de Fernando de Noronha, sob coordenação da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), com apoio de diferentes instituições. Com o novo edital, a atuação será ampliada para o litoral continental.

O projeto tem como objetivo mapear padrões de deslocamento dos tubarões na Região Metropolitana do Recife, por meio da marcação dos animais com transmissores acústicos. A partir dos dados coletados, será possível identificar áreas de maior e menor ocorrência e subsidiar ações de prevenção e gestão de risco.

As informações deverão ser disponibilizadas em plataforma digital, permitindo o acompanhamento em tempo quase real por órgãos integrantes do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (CEMIT) e pela população.

Metodologia prevista no edital

O edital prevê, entre outras ações:

Marcação de tubarões por meio de transmissores acústicos;



Implantação de uma rede de receptores submersos ao longo do trecho crítico do litoral;



Integração dos dados com modelagem oceanográfica, sensoriamento remoto e variáveis ambientais;



Desenvolvimento de plataformas digitais para análise, visualização e comunicação preventiva;

Aplicação de metodologias participativas de ciência cidadã, envolvendo comunidades pesqueiras e usuários do litoral;



Elaboração de um Plano de Ação Estadual para Pesquisa e Monitoramento de Tubarões em Pernambuco.

Até o momento, o CEMIT contabiliza 81 registros de incidentes com tubarões em Pernambuco, sendo 67 no litoral continental, concentrados principalmente na Região Metropolitana do Recife, e 14 em Fernando de Noronha. Entre 2015 e 2023, período em que o monitoramento científico esteve descontinuado, foram registrados oito incidentes, com dois óbitos.