Prefeitura do Recife oferece 272 vagas em cursos gratuitos a partir desta sexta (9)

No curso deModa e Costura, serão ofertadas oficinas de customização de abadá e de como fazer hotpants. (Freepik)

A Prefeitura do Recife abre, nesta sexta-feira (9) a 15 de janeiro, as inscrições para uma nova rodada de oficinas e cursos gratuitos no Centro de Promoção dos Direitos da Mulher Marta Almeida, localizado no bairro do Recife. Ao todo, estão sendo oferecidas 272 vagas, distribuídas entre as áreas de Gastronomia, Moda e Costura, Dança e Produção Audiovisual.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela plataforma Conecta Recife, por meio do site ou aplicativo. Podem se inscrever mulheres a partir de 16 anos, residentes no município do Recife.

Os cursos possuem carga horária que variam entre 4 a 20 horas, com aulas teóricas e práticas, e têm início previsto para o dia 22 de janeiro. As candidatas selecionadas receberão a confirmação da vaga até o dia 17 deste mês, por e-mail e WhatsApp. Já os remanejamentos ocorrem a partir do dia 20.

Cursos

Na área de Gastronomia, estão disponíveis cursos como Hambúrguer artesanal e Drinks carnavalescos. Em Moda e Costura, serão ofertadas oficinas customização de abadá e de como fazer hotpant, shorts ou calcinhas de biquíni. Já em Produção Audiovisual, as oportunidades incluem cursos como edição de vídeo para Instagram e fotografia básica.