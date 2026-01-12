Pernambuco abre inscrições para 550 bolsas para iniciação científica

As inscrições para o Pibic 2026 seguem até o dia 13 de março. 30% das bolsas são reservadas para jovens doutores com até oito anos de doutoramento

Facepe fica no Recife (Foto: Divulgação)

O Governo de Pernambuco abriu as inscrições para o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic), que este ano está ofertando 550 bolsas para o período de agosto de 2026 a julho de 2027. As propostas deverão ser submetidas exclusivamente pelos professores orientadores até o dia 13 de março, por meio do Ambiente de Gestão da Informação e Logística da Facepe (AgilFAP).

Nesta edição, o Pibic 2026 irá reservar 30% das novas bolsas para jovens doutores, com até oito anos de doutoramento. Além disso, o programa amplia ações afirmativas, incluindo alunas-mães de crianças de até seis anos incompletos.

“Ao ampliar o acesso, valorizar jovens doutores e incorporar novas ações afirmativas, o Estado reafirma seu compromisso com a equidade, com a permanência de talentos na pesquisa e com a construção de um ecossistema de inovação mais diverso, inclusivo e sustentável”, afirmou a secretária executiva de Estratégia de Ciência, Tecnologia e Inovação da Secti, Teresa Maciel.

Podem participar do edital instituições públicas, privadas ou comunitárias sediadas em Pernambuco, com atuação comprovada em pesquisa científica e tecnológica, infraestrutura adequada à produção científica relevante nos últimos cinco anos.

Para concorrer às bolsas, que terão valor mensal de R$ 800, os estudantes devem estar regularmente matriculados do primeiro ao penúltimo período em uma instituição de ensino superior no Estado.

Além disso, os alunos devem ter disponibilidade de 20 horas semanais e não acumular outras bolsas, com exceção de bolsas de manutenção acadêmica ou bolsas que estão dentro dos moldes do Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES). Estudantes beneficiados pelo Programa Universidade para Todos (Prouni) 100% também podem concorrer as bolsa ofertadas pelo Pibic.

Outro requisito para as inscrições é que os candidatos deverão estar cursando, no máximo, o penúltimo período na implantação da bolsa, que acontece em agosto de 2026, exceto aqueles em que existe a renovação da bolsa. Todos os requisitos e informações podem ser consultados no edital, disponível no site da Facepe.

“O Pibic é uma porta de entrada fundamental para a carreira científica. Estamos criando condições mais justas para a permanência de talentos e para o desenvolvimento de uma ciência de excelência em Pernambuco”, destacou a diretora científica da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe), Flávia Lucena Frédou.

O programa conta com investimento total de R$ 5,28 milhões. As bolsas, incluídas eventuais renovações, terão duração máxima de 12 meses, com carga horária de 20 horas semanais.

Coordenado pela Facepe, em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), o Pibic tem como objetivo estimular pesquisadores produtivos a integrarem estudantes de graduação em projetos de pesquisa, ampliando a capacidade institucional de formação de profissionais altamente qualificados.



