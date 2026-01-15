Jardim Monte Verde recebe 400 sistemas de captação de água de chuva

O programa iniciado há um ano é uma das medidas para evitar novos deslizamentos e terá mais 116 equipamentos implantados na comunidade ainda em 2026

Sistemas de captação de água de chuva em Jardim Monte Verde ( Arthur Mota)

A comunidade de Jardim Monte Verde, na Região Metropolitana do Recife, está recebendo a instalação de 400 sistemas de captação de água de chuva. A iniciativa busca reduzir o encharcamento das encostas durante o inverno e diminuir o risco de deslizamentos, além de reforçar o abastecimento de água nas residências. Em 2022, morreram mais de 40 pessoas na localidade por conta das fortes chuvas.

Os equipamentos, conhecidos como Plugow, começaram a ser implantados há um ano e já atingiram a meta inicial do programa. A previsão é que mais 116 sistemas sejam instalados até 2026, divididos entre o Recife e Jaboatão dos Guararapes. “Jardim Monte Verde está em uma área limítrofe entre os dois municípios, mas até o momento apenas Jaboatão, recebeu os Plugows. Vamos agora implementar mais 100 no Recife e 16 em Jaboatão”, afirmou o secretário executivo de Desenvolvimento Urbano da Seduh, Francisco Sena.

De acordo com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), as novas instalações devem começar na primeira semana de fevereiro. “Estamos cumprindo essa ainda este mês de janeiro e assinamos aditivo para ampliar a partir de fevereiro”, disse o secretário executivo.

A contratação dos 116 novos sistemas está estimada em R$ 1,5 milhão e inclui a aquisição, instalação, assistência técnica e análise bacteriológica da qualidade da água.

Avaliações periódicas são realizadas para verificar a potabilidade da água. “Das 100 amostras coletadas na primeira fase, todas estavam dentro dos padrões da Portaria 888 do Ministério da Saúde”, informou Linaldo Barreto, engenheiro da Seduh PE e fiscal de obras do projeto Plugow.

Morador da comunidade, o aposentado Paulo Francisco do Nascimento, de 74 anos, é um dos beneficiados. Ele vive com a esposa em uma casa de quatro cômodos e se enquadrou nos critérios do programa por estar em área de influência de bacia hidrográfica, não ter reservatório elevado e enfrentar abastecimento irregular.

“Espero que minha vida mude para melhor agora que tenho mais opções, fora o abastecimento convencional. Pago R$ 60,00 por mês de conta de água. E espero economizar”, afirmou. Segundo ele, o sistema também permite regar plantas e lavar roupas com mais frequência. “Também vamos poder lavar a roupa sempre, sem ficar preocupado se vai faltar água”, completou.

Com investimento de R$ 6,5 milhões, o projeto contempla inicialmente 400 casas. Os equipamentos são produzidos por uma empresa incubada na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com linha de montagem em Abreu e Lima, de onde saem semanalmente cerca de 10 sistemas destinados à comunidade.

O Plugow é feito de fibra de vidro e pesa 55 quilos, o que facilita o transporte e a instalação. O sistema é composto por uma cisterna subterrânea com capacidade para 300 litros e um reservatório elevado de 1.000 litros, volume suficiente para abastecer uma família de quatro pessoas por cerca de uma semana.

Inspirado em métodos utilizados no Semiárido, o sistema capta a água da chuva do telhado, que passa por um reservatório inicial de 100 litros para filtragem de partículas, segue para a cisterna e depois é bombeada para o reservatório elevado. Durante o processo, a água recebe tratamento com pastilhas de cloro, conforme parâmetros do Ministério da Saúde.

O sistema Plugow em números:

300 litros: capacidade do reservatório inferior

1.000 litros: capacidade do reservatório elevado

55 kg: peso do sistema

1 semana: tempo estimado de abastecimento para uma família de quatro pessoas

