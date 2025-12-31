° / °
Vida Urbana
Decreto

Governo de Pernambuco decreta estado de emergência em 107 municípios por falta de chuvas

Decreto que de situação de emergência, que foi publicado no Diario Oficial desta quarta-feira (31), vale por 180 dias

Diario de Pernambuco

Publicado: 31/12/2025 às 11:36

Seguir no Google News Seguir

Municípios afetados pela seca podem solicitar situação de emergência ao Governo do Estado/Annaclarice Almeida/Arquivo DP

Municípios afetados pela seca podem solicitar situação de emergência ao Governo do Estado (Annaclarice Almeida/Arquivo DP)

 O Governo de Pernambuco decretou situação de emergência em 107 municípios do estado em razão da escassez de chuvas. O decreto foi publicado no Diario Oficial desta quarta-feira (31) e vale por 180 dias, com o objetivo de minimizar os efeitos da seca hidrológica nos reservatórios e na rede de abastecimento de água das cidades afetadas. 

"Esse decreto tem como objetivo agilizar as medidas necessárias para que possamos atender a população das cidades atingidas pela estiagem. O time inteiro do Governo de Pernambuco está trabalhando para minimizar os efeitos da escassez das chuvas e preservar o bem-estar da população. Temos investimentos robustos, como os mais de R$ 6 bilhões do Águas de Pernambuco, e com a concessão da Compesa teremos mais R$ 23,2 bilhões para investir no acesso dos pernambucanos a água de qualidade", afirma a governadora Raquel Lyra.

De acordo com o Governo do Estado, a medida foi adotada com base em um parecer técnico elaborado pela Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil, bem como em notas técnicas da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) e de outros órgãos estaduais. A Apac registrou avanço sginificativo da seca extrema  nas áreas do extremo oeste do Estado e da seca fraca no Agreste, na área da divisa com Alagoas.

Segundo o presidente da Compesa, Douglas Nóbrega, em 2025, a companhia intensificou os investimentos em obras estruturantes e ações emergenciais para reduzir os impactos da crise hídrica em Pernambuco. Ele destaca que cerca de 100 municípios receberam intervenções, em razão da conclusão de 117 obras e de investimentos da ordem de R$ 650 milhões.

"Projetos estratégicos, como a Adutora do Agreste e os Sistema Serra Azul e Alto do Capibaribe, avançaram para fases decisivas, ao mesmo tempo em que medidas emergenciais, como a inversão do Tramo Sul de Jucazinho, garantiram maior segurança hídrica a municípios do Agreste. Como reforço importante, encerramos o ano com R$ 2,5 bilhões em recursos, provenientes de financiamentos junto à FTD e ao NDB, e que serão destinados especialmente a obras estruturantes e reforço do programa Águas de Pernambuco”, aponta Nóbrega.

Previsão

O Governo do Estado projeta para janeiro de 2026 o início das obras de 35 novos dessalinizadores, com um investimento total de R$ 6.356.369,86. Segundo a gestão estadual, a ação irá impactar mais de 1.949 famílias.

Para o ano que vem, também é planejada a contratação da implantação de mais de 59 dessalinizadores, com um investimento estimado de aproximadamente R$ 11,6 milhões. Além disso, o estado foi contemplado com R$ 105 milhões em investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para obras de abastecimento em territórios rurais.

Sistema de Informações

Municípios que enfrentam a estiagem estão sendo orientados pela Defesa Civil no preenchimento do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. Também é recomendado que as cidades afetadas solicitem o reconhecimento de situação de emergência.

"O Decreto de Situação de Emergência por Estiagem, assinado pela governadora, é uma importante medida de proteção e defesa civil que possibilita os órgãos federais, estaduais e municipais que atuam no restabelecimento e na recuperação dos municípios afetados pelo desastre, adotarem medidas importantes na área de abastecimento de água, de saúde de assistência social, de agricultura e de pecuária, para minimizar os efeitos dessa estiagem nos municípios diretamente afetados, principalmente o semiárido", explica o secretário executivo de Proteção e Defesa Civil de Pernambuco, coronel BM Clóvis Ramalho.

Veja também:

Chuvas , emergência , Falta de chuva
Mais de Vida Urbana
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP