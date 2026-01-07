Chuva de granizo no Sertão de Pernambuco surpreende moradores

Chuva de granizo no Sertão (Foto: Reprodução/Instagram ricardobizotto222)

Os moradores de Araripina e de Exu, cidades no Sertão de Pernambuco, foram surpreendidos com uma chuva de granizo nos municípios na tarde dessa terça-feira (6).

Nas redes sociais, circulam vídeos de moradores mostrando a queda das pedras de gelo, admirados com o fenômeno. “Uma coisa jamais vista [...]. Nordeste chovendo pedra de gelo!", diz um dos usuários que compartilhou o registro da chuva.

A comoção virtual pode fazer o fenômeno parecer incomum, mas segundo a Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac), não é raro para a região. “Sua ocorrência está associada a fortes correntes ascendentes de ar, presentes em um tipo de nuvem Cumulonimbus (Cb). O Sertão do estado tem maior incidência deste tipo de nuvem”.

Chuvas de granizo costumam acontecer em dias mais quentes, em sintonia com a chegada de frentes frias. O encontro entre essa diferença de temperatura acontece quando o ar quente se une a nuvens densas e muito frias em pontos mais altos da atmosfera, e a ação solidifica as gotas de água, criando as ‘gotas de granizo’.

Ainda conforme a agência, a atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (Vcan) no Nordeste tem favorecido pancadas de chuvas isoladas no Sertão, especialmente no extremo oeste da região, ao mesmo tempo que dificulta a precipitação do litoral ao Agreste.

A previsão do tempo para estar quarta-feira (7) no Sertão é que seja um tempo nublado ou parcialmente nublado, com chuva rápida e isolada à noite. No sábado não há chuva prevista para a área.