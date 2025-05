Comunidade de Jardim Monte Verde lembra três anos da tragédia

A próxima quarta-feira (28) marcará o aniversário de três anos da tragédia de Jardim Monte Verde, em 2022. As mais de 40 vítimas receberão homenagens em ato realizado por moradores da região

Jardim Monte Verde, comunidade entre Recife e Jaboatão foi palco da maior tragédia decorrente de chuvas da história de Pernambuco em 2022 (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Moradores de Jardim Monte Verde, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, preparam, nesta quarta (28), um ato de homenagem para as mais de 40 vítimas da maior tragédia em decorrência das chuvas em Pernambuco, ocorrido em 2022 no local, na divisa entre Recife e Jaboatão. A data marca o aniversário de três anos da catástrofe.

O ato acontecerá na manhã da próxima quarta (28), e é organizado pela Associação dos Moradores de Jardim Monte Verde. Além da memória das vítimas, os manifestantes também reivindicam respostas sobre as intervenções na região, que ainda sofre com o medo e a insegurança nos períodos chuvosos.

“Nós queremos lembrar e ao mesmo tempo protestar”, disse uma moradora há 43 anos do Morro do Cuscuz na região de Jardim Monte Verde, onde 14 pessoas morreram em 2022.

“Porque passado três anos, muita coisa não foi feita. A gente morre de medo de quando está chovendo. A gente vive aqui em estado de alerta, tem muita barreira para cair. Têm famílias que estão no auxílio moradia, e famílias que não estão. Fizeram uma parte da barreira, mas a outra parte não está concluída”, disse a moradora, que preferiu não se identificar.

O que dizem as Prefeituras de Recife e Jaboatão

Procurada pela equipe de reportagem do Diario, a Prefeitura do Recife informou que desde 2021 já finalizou sete intervenções de contenção de encostas em Jardim Monte Verde, somando R$ 12,5 milhões.

Atualmente, duas dessas obras estão sendo executadas em Jardim Monte Verde, com um custo de R$ 3,8 milhões. Segundo a PCR, os serviços incluem a construção de muros de arrimo, sistemas de drenagem eficientes e o reforço do solo, com o objetivo de mitigar os riscos de deslizamento e erosão, especialmente durante o período de chuvas intensas.

O Diario tentou entrar em contato com a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, mas ainda não obteve resposta.

O que diz o Estado

Em resposta ao Diario, o Governo do Estado informou que está investindo, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), R$ 53 milhões em uma obra de contenção de encostas em Jardim Monte Verde, que já ultrapassou 60% de execução e tem conclusão prevista até dezembro deste ano.

As ações envolvem remoção vegetal, terraplenagem, construção de muros de contenção e instalação de sistemas de drenagem, com o objetivo de reduzir significativamente os riscos de deslizamentos.

Além disso, segundo a gestão estadual, está em andamento a implantação do sistema Plugow de captação de água da chuva, com mais de 50 unidades entregues de um total de 400 previstas, representando um investimento adicional de R$ 6 milhões.

No último dia 20 de fevereiro, o Governo de Pernambuco entregou as primeiras 20 casas reformadas pelo programa Morar Bem Pernambuco - Reforma no Lar em Jardim Monte Verde. A modalidade foi lançada para reformar 350 casas.

As reformas, avaliadas em até R$ 18 mil por residência, são destinadas a melhorias estéticas e funcionais, como reboco, pintura, instalação de portas e benfeitorias elétricas e hidráulicas nas casas da comunidade.