MPPE denuncia conselheiro distrital de Fernando de Noronha por agredir e ameaçar esposa por "ciúmes injustificados"

Segundo a denúncia, o conselheiro distrital Ailton Júnior acordou a companheira de madruga e deu tapas no rosto dela

O conselheiro distrital Ailton Júnior. (Foto: Nando Chiappetta)

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) denunciou, na última quarta-feira (14), Ailton Rodrigues de Araújo Júnior, conselheiro distrital do Arquipélago de Fernando de Noronha, por agredir e ameaçar a esposa. O Conselho Distrital de Fernando de Noronha se assemelha a uma câmara de vereadores, mas sem poder para legislar.

Segundo a denúncia, o conselheiro, na madrugada de 26 de novembro de 2025, agrediu fisicamente e ameaçou sua esposa, motivado por "ciúmes injustificados".

Ele teria acordado a companheira durante a madrugada e, durante uma discussão, desferido tapas no rosto dela.

"Não satisfeito, o denunciado proferiu grave ameaça, dizendo à vítima em tom intimidatório 'Cale a boca, senão eu vou te espancar e vai ser pior', gerando fundado temor pela sua integridade física e psicológica", diz a denúncia assinada pelo promotor Fernando Cavalcanti Mattos.

Ouvida pelo delegado Rodolfo Lima Cartaxo, na Delegacia de Polícia da 36ª Circunscrição, em Noronha, a mulher relatou que estava com o companheiro e mais alguns amigos em um bar na noite anterior.

Como ela possui um pet shop, teria conversado como um homem no local sobre o cachorro dele, que estava doente.

"Ao presenciar a conversa da declarante com [nome do homem], Ailton Júnior disse em 'tom de brincadeira': você tá conversando muito com a minha esposa'", declarou a vítima durante registro do boletim de ocorrência.

Não teria ocorrido discussão no bar, mas a mulher diz ter percebido o marido chateado.

Ela relata que, durante a madrugada, foi acordada e questionada sobre a conversa que teve no bar. O conselheiro teria colocado o dedo no rosto dela, demonstrando agressividade e ciúme.

"Em dado momento, Ailton Júnior passou para as agressões físicas e desferiu algumas tapas no rosto da declarante; que, as tapas desferidas por Ailton Júnior não causaram lesões no rosto da declarante; que, a declarante segurou a mão de Ailton Júnior para que ele não a agredisse mais e o repreendeu pela atitude violenta; que, neste momento, Ailton Júnior disse para que a declarante ficasse calada e ameaçou agredi-la novamente caso ela continuasse falando", diz trecho do inquérito policial obtido pela reportagem.

Segundo a mulher, eles estão casados há 23 anos e têm uma filha. Essa seria a primeira violência física cometida no relacionamento.

Interrogatório



Já em seu interrogatório, Ailton Júnior narrou que, na madrugada do ocorrido, acordou para ir ao banheiro, momento em que a companheira também despertou. "Neste momento, houve uma rápida discussão entre o interrogado e sua esposa", diz o documento.

O conselheiro nega ter dado tapas ou ameaçado espancar a mulher. Segundo ele, ao conversar com a esposa no dia seguinte, ela se mostrou arrependida de ter registrado o boletim de ocorrência.

Por fim, ele afirmou que a mulher está passando por problemas familiares envolvendo a mãe e irmãs e isso poderia ter causado abalo emocional.

Na denúncia, o MPPE informa que a vítima compareceu espontaneamente à Promotoria de Justiça manifestando o desejo de desistir da persecução penal. A pretensão não foi acolhida, já que os fatos configuram crimes no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, que considera juridicamente irrelevante a retratação da vítima para o prosseguimento do processo.

Ailton Júnior foi procurado, mas não respondeu à reportagem. A denúncia pede a condenação dele nos crimes de ameaça e violência física e psicológica no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

O Diario de Pernambuco também procurou Milton Luna, presidente do Conselho Distrital de Fernando de Noronha, que informou que havia acabado de tomar conhecimento do caso e se manifestaria em momento oportuno.