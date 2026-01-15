Homem que matou turista em restaurante em Porto de Galinhas se entrega e diz que motivação foi dívida

Segundo advogada, o homem foi ao local armado, mas não tinha intenção de cometer o crime

A vítima Rafael Ventura Martins, de 32 anos. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Um comerciante de 21 anos se apresentou na Delegacia de Porto de Galinhas, em Ipojuca, no litoral Sul de Pernambuco, na tarde desta quinta-feira (15), pelo homicídio do turista Rafael Ventura Martins, de 32 anos, no restaurante Caldinho do Nenen em 4 de janeiro.

A advogada do comerciante, Maria Júlia Leonel, em entrevista ao Diario de Pernambuco, disse que o crime foi motivado por dívida.

"O meu cliente e a vítima tinham feito uma transação no ano passado. E essa transação gerou uma dívida muito grande para o meu cliente, e ele já vinha cobrando essa dívida ao Rafael há certo tempo. E o Rafael sempre debochou dele. E, como ele [Rafael] saiu do território do Recife e estava em Porto de Galinhas, ele [o suspeito] e se juntou para poder esperar o melhor momento para poder cobrá-lo", explica a advogada.



Ela ainda conta que o suspeito aproveitou uma confusão ocorrida no bar envolvendo outras pessoas para disparar contra a vítima. "De repente, tem uma confusão no bar com outras pessoas. E meu cliente se levanta, se aproveita da situação do tumulto, vai até ele e a vítima faz uma menção como se estivesse armada e depois meu cliente dispara contra ele", conta Maria Júlia Leonel.

A advogada afirmou também que não havia mandado de prisão contra o seu cliente. Maria Júlia Leonel disse que o jovem se entregou espontaneamente, com orientação da defesa, à Delegacia de Ipojuca, no Grande Recife.

“Essa, inclusive, foi uma decisão que a defesa teve, justamente por esse receio e medo que ele está. A partir de agora a gente espera que ele respoinda o processo em liberdade porque já está com a advogada constituída, todo o endereçamento foi disponibilizado e ele está disposto a contribuir com a Justiça", destaca a defesa.

Ela acredita que o suspeito será ouvido e a polícia avaliará se existe fundamentação para manter a prisão. A defesa ainda disse que ele se entregou pois não quer ser um foragido e que tem um filho recém-nascido.