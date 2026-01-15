Aumento de passagem de ônibus: representante de passageiros pede para conselho não avaliar reajuste nesta quinta (15)

Essa solicitação foi feita pelo advogado Pedro Josephi, representantes dos usuários de transporte do Grande Recife. Reunião está sendo realizada pela internet

Aumento de passagem de ônibus (Fotos: Priscilla Melo/Arquivo DP)

A reunião do Conselho Superior de Transporte Metropolitano (CSTM), que deve definir o aumento de passagens de ônibus no Grande Recife, começou, na manhã desta quinta (15), com um pedido para que não fosse avaliados alguns itens da pauta da reunião.

Entre eles, justamente, o reajuste das tarifas, que deve atingir 1,3 milhão de passageiros. Essa solicitação foi feita pelo advogado Pedro Josephi, representantes dos usuários de transporte do Grande Recife.

Na reunião, realizada pela internet, ele apelou aos demais integrantes do conselho para que cumprissem os prazos regimentais previstos na legislação.

Argumentou, entre outros pontos, o “descumprimento de prazos” regimentais para a apresentação de propostas, entre as quais a do aumento de passagem.

A convocação da reunião do conselho foi feita no dia 31 de dezembro do ano passado.

No entanto, ao apresentar a ”questão de ordem” , Josephi disse que teve acesso a essa proposta de aumento na noite de segunda (12), apenas três dias antes da reunião. “Existe no regimento um item que prevê prazo de três dias para expedição física das propostas aos conselheiros. Mas as informações deveriam ter sido apresentadas com 10 dias de antecedência”, afirmou.

O advogado afirmou que “não pretendia tumultuar a reunião”, mas disse que, caso não seja acatado o pedido, poderia judicializar a questão. “Estamos zelando pela reunião”, disse.