Representante de usuários de ônibus diz que reunião para definir nova tarifa é "ilegal"

Reunião para estabelecer novo aumento na passagem de ônibus está marcada para quinta-feira (15). Valor atual é de R$ 4,30

Serão 80 ônibus a mais na operação de 15 linhas, que operam paralelas aos corredores das linhas Centro e Sul do Metrô (Priscilla Melo/Arquivo DP)

A um dia da reunião de deliberação do aumento da passagem de ônibus do Grande Recife, a Frente de Luta pelo Transporte Público de Pernambuco avisou que pretende judicializar a decisão do Conselho Superior de Transporte Metropolitano (CSTM). De acordo com o coordenador da Frente de Luta, Pedro Josephi, “a reunião é ilegal, porque está desrespeitando o regimento interno do Conselho Superior de Transporte Metropolitano.”

Ele destaca que a Frente, que compõe minoria no conselho, é contra o aumento da tarifa e que não houve tempo “hábil suficiente para que os conselheiros, sobretudo os representantes da sociedade civil, pudessem se debruçar sobre a propostas e apresentar alguma contraproposta”.

O aumento das passagens de ônibus do Grande Recife será definido na quinta-feira (15), em reunião online do Conselho Superior de Transporte Metropolitano (CSTM). O Diario apurou que o reajuste leva em consideração o acumulado do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) entre dezembro de 2024 e novembro de 2025, e deve marcar um aumento de 4,5% no valor da passagem.

Com isso, Recife pode ser a oitava capital brasileira a aumentar o valor da passagem de ônibus em 2026.

Pedro Josephi ainda disse que há outros problemas além do aumento do valor da passagem. entre eles os créditos do cartão VEM. “Os créditos do VEM e aqueles comprados antecipadamente pelo estado, e que não utilizados, somaram R$ 22 milhões no ano passado. E não estão sendo usados para abater o valor da tarifa.”

Além disso, ele afirma que “não está sendo levada em consideração, nessa discussão da tarifa, a eventual privatização do Metrô do Recife. Se o usuário entra pelo ônibus e vai para a estação de metrô, ele não remunera o metrô. Ele já pagou o sistema da passagem de ônibus no próprio veículo, mas tem acesso, dentro da integração, ao metrô. E aí o metrô não recebe por esse valor.”

O aumento de passagens de ônibus mais recente aconteceu no ano passado. O valor do Bilhete Único, que unificou o Anel A e o Anel B, foi reajustado em 4,2% e subiu de R$ 4,10 e para R$ 4,30. A tarifa é a mais usada no Grande Recife.

“Os aumentos de passagem, desde quando o Grande Recife foi criado, foram todos acima da inflação. Então, nós temos questões urgentes, do ponto de vista da tarifa e da remuneração, para resolver antes de discutir aumento”, pontua Pedro.

Sobre a chegada dos 100 ônibus elétricos para compor o sistema de transporte público da Região Metropolitana, o coordenador da Frente de Luta destacou que “nenhum valor do governo federal está sendo aportado para subsidiar a tarifa.”

“Na pandemia de 2020, nós tivemos subsídios do governo federal para garantir a lei do setor durante o período da pandemia, mas isso funcionou até 2022. Após isso, eu não tenho notícia de valores investidos pelo governo federal para o sistema de transporte. O que nós temos é a aquisição de 100 ônibus elétricos, mas isso nada tem a ver com a tarifa”, complementa.