Grande Recife monta esquema especial de ônibus para o jogo entre Decisão e Náutico

Jogo entre Decisão e Náutico terá operação especial de ônibus do Grande Recife

Ônibus linha TI Cosme e Damião/Arena (Divulgação)

O Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM) definiu um esquema especial de monitoramento e reforço na operação de transporte para atender aos torcedores que irão acompanhar a partida entre Decisão e Náutico, pelo campeonato pernambucano, nesta quarta-feira, 14 de janeiro de 2026. O jogo será realizado na Arena Pernambuco, com início às 17h00.

Para facilitar o deslocamento dos torcedores, a linha 2410 – Parque Capibaribe / TI TIP, operada pela empresa Mobibrasil, terá seu itinerário alterado para passar em frente ao estádio em horários específicos.

- Início da operação especial: A partir das 15h00.

- Encerramento: O término será orientado pela fiscalização do CTM, de acordo com a demanda de passageiros após o jogo.

- Horários com desvio para a Arena: Das 15h00 às 17h00 e das 18h20 às 20h25.

Durante os períodos de reforço, a linha atenderá à Arena de Pernambuco nos dois sentidos de viagem:

Sentido TI TIP/Parque Capibaribe: Os coletivos seguirão pela BR-408, acessando a Avenida Deus é Fiel e realizando o retorno na primeira rotatória, localizada em frente à Arena, antes de retomar o percurso normal pela rodovia.

Sentido Parque Capibaribe/TI TIP: O percurso inclui a rotatória sob o viaduto da BR-408 e a Avenida Deus é Fiel, com retorno também na frente da Arena de Pernambuco.

A linha opera com a Tarifa A (R$ 4,30). O sistema de cobrança aceita pagamento em dinheiro e todas as modalidades dos cartões VEM. Toda a operação será acompanhada de perto pela equipe de fiscalização do Grande Recife