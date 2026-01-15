Aumento da passagem de ônibus no Grande Recife: acompanhe reunião que define valor

Reajuste deve ser de 4,5% no valor da passagem

Votação do aumento das passagens de ônibus do Grande Recife será nesta quinta (15) (Foto: Arquivo/Paulo Maciel)

O Conselho Superior de Transporte Metropolitano (CSTM) decide, na manhã desta quinta-feira (15), o novo valor da passagem dos ônibus do Grande Recife.

A reunião está sendo transmitida ao vivo pelo canal oficial do Grande Recife Consórcio no YouTube. A matéria será atualizada assim que o valor for decretado.

Veja ao vivo:

De acordo com informações apuradas pelo Diario, o reajuste levará em conta o acumulado do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) entre dezembro de 2024 e novembro de 2025. O que deve marcar um aumento de 4,5% no valor da passagem.

Com isso, Recife pode ser a oitava capital brasileira a aumentar o valor da passagem de ônibus em 2026.

Último aumento

Representante de usuários de ônibus diz que reunião para definir nova tarifa é "ilegal"

Aumento da passagem: passageiros devem pagar mais caro para usar ônibus velhos e sem ar-condicionado

Passagem de ônibus: "Vamos à Justiça discutir aumento", diz representante de usuários em Conselho Veja também:

Em 2025, o valor do Bilhete Único, que unificou o Anel A e o Anel B, foi reajustado em 4,2% e subiu de R$ 4,10 e para R$ 4,30. A tarifa é a mais usada no Grande Recife.

Conselho

O CSTM, que decide sobre o reajuste das tarifas, é composto por integrantes do poder público, da sociedade civil, representantes de empresas de transporte e sindicatos. Normalmente, a proposta do governo estadual é acatada.

