Suspeitos de lavagem de dinheiro e fraude eletrônica no estado são alvo de operação no Pará

A ação aconteceu na manhã desta quinta-feira (15), no município de Marabá, no Pará

PCPE (Arquivo/DP)

Suspeitos de integrar uma organização criminosa envolvida em fraude eletrônica e lavagem de dinheiro foram alvo de uma operação deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco na manhã desta quinta-feira (15), no município de Marabá, no estado do Pará.

De acordo com a PCPE, a operação, denominada Retalho Digital, teve início em maio de 2024, após a identificação do esquema criminoso.

Durante a ofensiva, foram cumpridos 1 mandado de busca e apreensão domiciliar e 8 ordens judiciais de bloqueio de ativos financeiros. As determinações foram expedidas pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Paulista, na Região Metropolitana do Recife.

A operação contou com a participação de 20 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães, das Polícias Civis de Pernambuco e do Pará. As investigações tiveram apoio da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (Dintel) e do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB/LD).

