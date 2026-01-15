Suspeitos de fraudes em vendas de carros no estado são alvo operação com 19 mandados no Ceará

De acordo com a Polícia Civil, os alvos atuavam em Pernambuco, mas foram presos no estado do Ceará; Investigações apontam que a organização utilizava sites para venda de veículos falsos

PCPE (Arquivo/DP)

Uma organização criminosa investigada pelos crimes de lavagem de dinheiro e venda de veículos falsos foi alvo 19 mandados em uma operação deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco na manhã desta quinta-feira (15).

A ação, denominada Operação Network, teve início em agosto de 2023 e apontam que a organização utilizava sites para venda de veículos falsos, criação de identidades e movimentação de recursos financeiros de origem ilícita.

Ao todo, foram cumpridos oito mandados de prisão e 11 mandados de busca e apreensão domiciliar, além de ordens judiciais para a retirada de 92 páginas fraudulentas da internet e a desindexação dos conteúdos em sites de busca.

As determinações judiciais foram expedidas pela Vara Criminal da Comarca de Araripina. Segundo a Polícia Civil, os alvos atuavam em Pernambuco, mas os mandados foram cumpridos nas cidades de Fortaleza, Itaitinga e Pacatuba, no estado do Ceará.

Ainda de acordo com a Polícia, cerca de 60 policiais civis participaram da ação, entre delegados, agentes e escrivães, com apoio da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco e da Polícia Civil do Estado do Ceará.

A operação integra o Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A ofensiva conta com apoio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, por meio de ações integradas de inteligência.

