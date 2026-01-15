Técnico do Santa Cruz reclama de desigualdade no calendário e condições do jogo

Marcelo Cabo, técnico do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

O técnico do Santa Cruz, Marcelo Cabo, não escondeu a insatisfação após o empate em 1 a 1 com o Maguary, nesta quarta-feira (14), no estádio Arthur Tavares, em Bonito. Em entrevista após a partida, o treinador fez duras críticas às condições do confronto e cobrou maior atenção da diretoria coral em relação à organização do campeonato e às circunstâncias extracampo.

Segundo o comandante tricolor, o Santa Cruz vem sendo prejudicado pela diferença no tempo de descanso em relação aos adversários. Enquanto o Maguary teve dois dias a mais de recuperação, o Tricolor do Arruda está tendo que enfrentar uma sequência de três jogos em seis dias.

“A diretoria precisa ficar muito atenta. Todos os nossos adversários têm um, dois ou até três dias a mais de recuperação. A gente joga com menos descanso e depois é cobrado por intensidade e desempenho ", afirmou Marcelo Cabo.

Além do desgaste físico, o treinador reclamou das condições do jogo, disputado às 15h, sob forte calor, em um gramado alto e pesado. Cabo também apontou falhas na condução da partida, destacando que apenas um lado do campo foi molhado antes do início do confronto. “Você vem com 67 horas de recuperação, joga às três da tarde, num gramado alto, pesado, e ainda com o campo molhado só do nosso lado. Isso também precisa ser questionado, disse.

Outro ponto levantado pelo técnico foi a falta de refletores no estádio Arthur Tavares. Segundo o técnico, partidas já tiveram mando de campo alterado por questões estruturais, o que não ocorreu no duelo contra o Maguary. “Se outros jogos foram mudados porque o estádio não tinha condição, por que esse também não foi? Aqui não tinha condição de jogo nesse horário. Essas coisas fora do campo precisam de atenção”, completou.

O Santa Cruz volta a campo no próximo sábado (17), às 17h, contra o Vitória, na Arena Pernambuco, novamente diante de um adversário que chega com mais tempo de descanso.

