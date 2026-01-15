Sinistro aconteceu na BR-104, em Panelas, no Agreste pernambucano, e foi registrado pela PRF. Um dos veículos caiu em uma ribanceira

Pai , filho e outro homem morrem em acidente entre dois carros em BR e duas pessoas ficam feridas (Ascom/PRF)

Três pessoas morreram e duas ficaram feridas e um acidente registrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Panelas, no Agreste do estado.



O sinistro, na quarta (14), envolveu dois carros de passeio, um Fiat Uno e uma T Cross, no quilômetro 122,6 da BR 104.



Entre os mortos estão o pai, de 89 anos, e filho, que estavam no Fiat Uno. Uma passageira desse veículo ficou ferida.



Na T Cross também houve uma morte, a do motorista. Uma pessoa ficou ferida nesse veículo.

Os feridos foram levados para unidades de saúde da região.



Como foi



A PRF apontou que houve uma colisão frontal entre dois carros. Na sequência um dos veículos saiu da pista e desceu uma ribanceira.



Existe a suspeita de que, entes do sinistro, o TC Cross teria atingido uma motocicleta, na rodovia, deixando uma pessoa ferida.



Em seguida, perdeu o controle, foi para a contramão da pista e atingiu o Fiat Uno, caindo na ribanceira.