Pai , filho e outro homem morrem em acidente entre dois carros em BR e duas pessoas ficam feridas

Sinistro aconteceu na BR-104, em Panelas, no Agreste pernambucano, e foi registrado pela PRF. Um dos veículos caiu em uma ribanceira

Diario de Pernambuco

Publicado: 15/01/2026 às 08:00

Três pessoas morreram e duas ficaram feridas e um acidente registrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Panelas, no Agreste do estado.


O sinistro, na quarta (14), envolveu dois carros de passeio, um Fiat Uno e uma T Cross, no quilômetro 122,6 da BR 104.


Entre os mortos estão o pai, de 89 anos, e filho, que estavam no Fiat Uno. Uma passageira desse veículo ficou ferida.


Na T Cross também houve uma morte, a do motorista. Uma pessoa ficou ferida nesse veículo.
Os feridos foram levados para unidades de saúde da região.


Como foi


A PRF apontou que houve uma colisão frontal entre dois carros. Na sequência um dos veículos saiu da pista e desceu uma ribanceira.


Existe a suspeita de que, entes do sinistro, o TC Cross teria atingido uma motocicleta, na rodovia, deixando uma pessoa ferida.


Em seguida, perdeu o controle, foi para a contramão da pista e atingiu o Fiat Uno, caindo na ribanceira.

