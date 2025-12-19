Homem é preso por abusar sexualmente da própria filha em Vicência

De acordo com a polícia, o crime teria ocorrido na segunda (15); o suspeito foi localizado e detido na residência do próprio pai

PCPE (Arquivo/DP)

Na tarde desta quinta-feira (18), a Polícia Civil de Pernambuco deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva contra um homem, identificado como Josivan Izidio dos Santos, de 38 anos, acusado de estuprar a própria filha em Vicência, no Agreste de Pernambuco. A ação contou com o apoio da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal.

De acordo com informações repassadas à polícia, o crime teria acontecido nesta segunda-feira (15). O suspeito foi localizado e preso na residência do seu pai.

Segundo a corporação, os mandados foram expedidos pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vivência.

Em nota, a PCPE informou que após capturarem o suspeito, ele foi conduzido a 51ª Delegacia do município, onde foram aplicadas as medidas administrativas. "Após a aplicação das medidas administrativas, ele foi encaminhado para a audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça", destacou a corporação.