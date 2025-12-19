Homem é preso por abusar sexualmente da própria filha em Vicência
De acordo com a polícia, o crime teria ocorrido na segunda (15); o suspeito foi localizado e detido na residência do próprio pai
Publicado: 19/12/2025 às 09:21
PCPE (Arquivo/DP)
Na tarde desta quinta-feira (18), a Polícia Civil de Pernambuco deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva contra um homem, identificado como Josivan Izidio dos Santos, de 38 anos, acusado de estuprar a própria filha em Vicência, no Agreste de Pernambuco. A ação contou com o apoio da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal.
De acordo com informações repassadas à polícia, o crime teria acontecido nesta segunda-feira (15). O suspeito foi localizado e preso na residência do seu pai.
Segundo a corporação, os mandados foram expedidos pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vivência.
Em nota, a PCPE informou que após capturarem o suspeito, ele foi conduzido a 51ª Delegacia do município, onde foram aplicadas as medidas administrativas. "Após a aplicação das medidas administrativas, ele foi encaminhado para a audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça", destacou a corporação.
