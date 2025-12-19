Servidor público é investigado por abuso sexual contra crianças e adolescentes no Grande Recife

De acordo com o MPPE, o servidor é apontado como liderança local e utilizava da posição para intimidar vítimas e familiares

Prédio do MPPE no Recife. (Foto: Divulgação/MPPE)

Um servidor público foi alvo da Operação Estopim, nesta quarta-feira (17), durante ação conjunta das Promotorias de Justiça de São Lourenço da Mata e Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife. A operação investiga crimes de abuso contra crianças e adolescentes.

De acordo com o Ministério Público de Pernambuco (MPPE), o servidor é apontado como liderança local e teria utilizado sua posição para intimidar vítimas e familiares, dificultando denúncias. As investigações indicam que o suspeito exercia influência na região por está supostamente ligado a grupos criminosos.

Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliar e de prisão preventiva, foram recolhidos celulares, dispositivos eletrônicos e documentos. O material recolhido será analisado para identificar possíveis registros dos crimes e indícios de uso da função pública ou de influência pessoal para ocultar as práticas investigadas.

O MPPE informou ainda que foram apresentadas duas denúncias criminais contra o servidor, dando início às ações judiciais. As autoridades não descartam a existência de outras vítimas, considerando o contexto apurado até o momento.

Além disso, o órgão orienta que pessoas que tenham sido vítimas de abuso sexual ou de outros crimes relacionados ao caso procurem as Promotorias de Justiça de São Lourenço da Mata ou de Camaragibe.

A ofensiva contou com a participação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), além das polícias Civil e Militar. O nome do investigado não foi divulgado, em cumprimento à legislação.

