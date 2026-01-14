Mulher é morta com sete facadas em casa em Condado, na Mata Norte

O crime ocorreu no domingo (11); o principal suspeito do crime seria o companheiro da vítima. Este ano, já foram oito crimes contra as mulheres no estado.

Fachada do IML (Nivaldo Fran)

Uma mulher de 29 anos foi morta a facadas dentro da residência onde morava, no município de Condado, na Mata Norte de Pernambuco. O crime ocorreu no fim de semana e o principal suspeito é o companheiro da vítima.

De acordo com informações preliminares, a vítima foi identificada como Geovana. A perícia apontou que ela foi atingida por pelo menos sete golpes de faca. Testemunhas relataram que o casal mantinha um histórico de brigas recorrentes, e a motivação do crime estaria relacionada a ciúmes.

A mulher chegou a ser socorrida por vizinhos e levada para uma unidade hospitalar da região, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu.

A Polícia Militar de Pernambuco realizou o isolamento da área para os trabalhos do Instituto de Criminalística. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado como “morte a esclarecer” e está sendo investigado pela 11ª Delegacia Seccional de Goiana. As investigações seguem em andamento.

Crimes contra a mulher em Pernambuco

Pelo menos oito casos de crimes contra mulheres foram contabilizados recentemente em Pernambuco. Desses, dois são investigados pela Polícia Civil como feminicídio, outros dois como tentativa de feminicídio, três são tratados como homicídio consumado e um como morte a esclarecer.

Casos recentes de feminicídio

O registro mais recente ocorreu no bairro do Cruzeiro, em Camocim de São Félix, no Agreste de Pernambuco. Uma jovem de 19 anos, identificada como Crislayne, foi morta a tiros pelo ex-companheiro. Durante o ataque, a mãe da vítima também foi baleada.

Outro caso foi o de Íris Cristina de Lima Silva, de 32 anos, assassinada a facadas pelo companheiro, Everton Cecílio Severino da Silva, de 35 anos, após uma discussão em Vitória de Santo Antão, na Mata Sul do Estado. Após o crime, o homem se apresentou à delegacia e confessou o assassinato.

Pernambuco em alta

Pernambuco terminou 2025 com aumento no número de registro de casos de feminicídio. Dados da Secretaria de Defesa Social (SDS) apontam 88 mulheres assassinadas em crimes classificados como feminicídio, alta de 15,7% em relação a 2024, quando foram contabilizados 76 casos.

Nos anos anteriores, os registros foram de aproximadamente 75 casos em 2020, 87 em 2021, 72 em 2022 e 83 em 2023.

Mesmo com o crescimento desse tipo de crime, o estado encerrou 2025 com a menor taxa de Mortes Violentas Intencionais (MVIs) por 100 mil habitantes desde 2004. O índice ficou em 32,7. Em comparação com 2024, houve redução de 9,5% nas MVIs, o equivalente a 330 mortes a menos. O maior índice da série histórica foi registrado em 2017, com taxa de 57,1.

A SDS informou ainda que, entre janeiro de 2023 e dezembro de 2025, foram apreendidas 18.342 armas de fogo em Pernambuco. A secretaria também destacou operações integradas em áreas de divisa com outros estados do Nordeste.

Segundo o governo estadual, o efetivo da segurança pública está em processo de reforço, com previsão de mais de sete mil novos profissionais até dezembro de 2026. Até o momento, 3.183 agentes já foram formados e mais de 3.400 seguem em formação.

