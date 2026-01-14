Homem é preso após tentar separar briga de cachorros com facão no Recife

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o homem de 49 anos batendo com um facão no rosto de um dos cachorros que estavam brigando no bairro de Brasília Teimosa, na Zona Sul do Recife

Um homem de 49 anos foi preso em flagrante, nesta terça-feira (13), após ser visto tentando separar uma briga de cachorros com um facão no bairro de Brasília Teimosa, na Zona Sul do Recife. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o indivíduo batendo com o falcão no rosto de um dos animais, que teve ferimentos próximo ao olho.

Ainda nas filmagens, que aconteceram em via pública, é possível ver o homem tentando separar a briga dos animais com as mãos.

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), agentes do 19º BPM estiveram no Bairro de Brasília Teimosa na tarde desta terça (13) após tomarem conhecimento dos maus-tratos, que ganhou ampla repercussão nas redes sociais.

Durante as diligências, a corporação foi informada por populares de que o suspeito de praticar os maus-tratos encontrava-se no interior de uma residência situada nas proximidades de onde a viatura estava posicionada.

Segundo a PMPE, ao chegar ao endereço indicado e realizar o devido chamado, o suspeito apresentou-se espontaneamente ao efetivo, colaborando com a ocorrência.

“O envolvido foi conduzido pela guarnição sem oferecer resistência, não sendo necessário o uso de algemas, uma vez que não apresentava risco à integridade física dos policiais ou de terceiros”, ressaltou um dos trechos da nota da PMPE.

No local da ocorrência também foi localizado e apreendido um facão, supostamente utilizado na agressão ao animal.

Ainda de acordo com a PMPE, diversos moradores que estavam na via pública no momento da prisão demonstravam intenção de linchar o suspeito, motivo pelo qual foi necessária a imediata condução do envolvido, com o objetivo de preservar sua integridade física.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o homem foi autuado por "maus-tratos a um cachorro". Ele foi levado à Delegacia de Boa Viagem para realização dos procedimentos cabíveis, ficando em seguida à disposição da justiça.