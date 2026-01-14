PM morta em acidente no Recife é sepultada com honrarias militares no Sertão de Pernambuco

A despedida ocorreu na tarde desta terça-feira (13), no município de Triunfo, no Sertão do Estado; familiares, amigos e colegas de farda estiveram presente

PM morta em acidente no Recife, é sepultada com honrarias militares em Triunfo (Reprodução/Redes Sociais)

Na tarde da terça-feira (13), foi sepultado com honrarias militares o corpo da soldado Leidy Emily Ferreira Santos, de 28 anos, no município de Triunfo, no Sertão de Pernambuco. O último adeus contou com a presença de familiares, amigos e colegas de farda.

Leidy morreu em um acidente envolvendo uma viatura da corporação e um carro de passeio, na madrugada de segunda-feira (12), no cruzamento das ruas São Miguel e Quitério Inácio de Melo, no bairro de Afogados, área central do Recife.

De acordo com as informações, ela comandava a equipe do 12º Batalhão da PM e estava no banco do carona da viatura, que havia sido acionada para uma ocorrência na Avenida Caxangá, na zona oeste do Recife.

Com o impacto, a soldado morreu no local, antes mesmo da chegada do resgate. Ela deixa um filho de 4 anos. O marido da vítima também é policial militar, recém-formado no concurso mais recente da corporação.

