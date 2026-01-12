Vídeo registra momento da batida entre carro e viatura que matou uma policial e deixou outro ferido

O acidente aconteceu no cruzamento da Rua São Miguel com a Rua Quitério Inácio de Melo, nas proximidades da ponte da Lagoa do Araçá

Imagens registram momento do sinistro entre carro e viatura (Reprodução/Câmera de segurança)

Um vídeo que circula nas redes sociais registrou o momento do grave acidente de trânsito envolvendo uma viatura da Polícia Militar de Pernambuco, ocorrido na madrugada desta segunda-feira (12), no bairro de Afogados, na Zona Oeste do Recife. As imagens mostram a violência do impacto que resultou na morte de uma policial e deixou outro ferido.

De acordo com as informações preliminares, a viatura onde estavam os agentes capotou e, em seguida, atingiu um carro modelo Spin, de cor prata. O registro em vídeo ajuda a dimensionar a força da batida, que destruiu completamente o veículo oficial.

O acidente aconteceu no cruzamento da Rua São Miguel com a Rua Quitério Inácio de Melo, nas proximidades da ponte da Lagoa do Araçá. Após o impacto, a viatura foi arremessada e ficou prensada entre um poste de energia elétrica e o muro de uma igreja evangélica, cenário que também aparece nas imagens gravadas por testemunhas.

Segundo relatos, o sinistro ocorreu por volta das 2h40. Os ocupantes da viatura ficaram presos às ferragens, sendo necessário o acionamento do Corpo de Bombeiros, que utilizou equipamentos especiais para retirar as vítimas.