Carnaval 2026: eliminatória de concurso de rei e rainha abre prévia oficial no Recife

A primeira prévia oficial será no Teatro do parque, na terça. A abertura acontece com a primeira eliminatória do Concurso de Rei e Rainha do Carnaval 2026. A entrada é gratuita. A disputa terá início a partir das 20h, no Teatro do Parque, no centro da cidade.

Frevo no Recife (Foto: PCR/Diego Nigro)

Atenção, foliões de plantão. As prévias oficiais do Carnaval 2026 no recife começam na terça (13).

Segundo a prefeitura, elas vão até 11 de fevereiro, quando a alegoria gigante do Galo da ponte Duarte Coelho será erguida.



A festa terá início no dia seguinte, quinta-feira, 12 de fevereiro. Com eventos distribuídos por toda a cidade.



A primeira prévia oficial será no Teatro do parque, na terça. A abertura acontece com a primeira eliminatória do Concurso de Rei e Rainha do Carnaval 2026.

A entrada é gratuita. A disputa terá início a partir das 20h.

A ancestralidade negra se faz presente nos ensaios do Tumaraca, que percorre diversas comunidades do Recife para fazer o acerto dos baques que reúnem 13 nações de Maracatu, na abertura da festa.

Além de ensaios nas comunidades, as nações se reúnem às sextas no Pátio de São Pedro. A força da religiosidade e dos brinquedos de matriz africana também se faz presente nas Terças Negras Especiais, além do Encontro de Afoxés , do Encontro de Baques e Caboclinhos, que acontecem no mesmo local.

Nos dias 25 e 26 de janeiro, a partir das 16h e 17h, o Pátio de São Pedro, no Centro, sediará o concurso de porta-estandarte, porta-flabelo, mestre sala e porta-bandeira.

O Pátio também recebeu os concursos de Passistas e a finalíssima do Rei e Rainha de Momo.



Confira a programação

Concurso de Rei e Rainha - O Concurso do Rei e da Rainha do Carnaval do Recife é uma das celebrações mais tradicionais do ciclo momesco da cidade, exaltando a cultura popular e a energia do frevo. O certame elege as majestades que simbolizam a alegria, a irreverência e a identidade do Carnaval recifense, representando oficialmente a festa ao longo de toda a programação e marcando, de forma simbólica, o início da folia.

Concurso de Porta-Estandarte - O Concurso de Porta-Estandarte do Recife celebra a habilidade, postura e expressividade dos participantes que conduzem com graça e precisão os estandartes representativos das agremiações, exaltando a diversidade de manifestações e tradições que se encontram para formar o Carnaval recifense. A competição destaca o valor simbólico da função essencial para a apresentação das escolas, blocos e brinquedos, abrindo-se para a emoção e o encantamento na passarela da folia.

Concurso de Passistas - O Concurso de Passistas celebra a leveza, a técnica e a expressividade de quem mantém o frevo vivo e em movimento nas ruas da cidade. A disputa valoriza o talento, a criatividade e a energia dos passistas de todos os gêneros e idades, que personificam e elevam, literalmente, às alturas da posteridade cultural recifense uma das expressões mais marcantes da cultura, destacando a dança como símbolo de identidade, resistência e alegria da cultura do Recife.

Concurso de Fantasias - O Concurso de Fantasia do Carnaval do Recife valoriza a criatividade, a originalidade e o trabalho artesanal que dá forma às múltiplas expressões da folia. A iniciativa celebra o talento dos participantes na concepção de figurinos que dialogam com a cultura popular, a tradição carnavalesca e a imaginação, transformando o palco em um espetáculo de cores, formas e identidade cultural.

Encontro de Baques - O Encontro de Baques de Caboclinhos e Índios do Recife celebra uma tradição ancestral, que reúne grupos tradicionais em uma expressão vibrante de memória, resistência e cultura popular, valorizando as manifestações afro-indígenas e fortalecendo as narrativas históricas que compõem a identidade do Carnaval recifense.

Acertos de Marcha - O Acerto de Marcha é um momento importante de preparação para o Carnaval do Recife, reunindo públicos, saudades, alegrias e agremiações de blocos líricos (mais conhecidos como Blocos de Pau e Corda), em um exercício rítmico e celebrativo, que ajuda a cidade inteira a entrar no ritmo do Carnaval, saudando a nostalgia dos antigos Carnavais.

Aurora dos Carnavais - O evento reúne blocos líricos na Rua da Aurora, no Centro do Recife, em uma celebração que exalta a sensibilidade, a poesia e a tradição do frevo de bloco. O encontro transforma um dos cenários mais emblemáticos da cidade em palco para vozes, estandartes e melodias que preservam a memória afetiva do Carnaval recifense, valorizando essa expressão singular da cultura popular pernambucana.

Casa Bloco - A novidade desembarca do Rio de Janeiro, onde acontece no Jockey Club, diretamente na Praça do Arsenal, para celebrar as prévias recifenses. A Casa preza pela multiplicidade de manifestações e pela diversidade de grupos e ritmos que fazem parte do Carnaval brasileiro. No local, grandes encontros estão prometidos entre agremiações e atrações fluminenses e pernambucanas, promovendo uma folia de confraternização entre brincantes daqui e dacolá.

Cortejo de Cultura Popular - O Cortejo de Cultura Popular celebra a identidade a diversidade das tradições que formam a cultura do Recife, reunindo grupos, mestres e brincantes em um festival coletivo marcado por música, dança, núcleos e símbolos da cultura popular. A ação transforma o espaço público em palco de encontro e celebração, valorizando saberes ancestrais e reafirmando o Carnaval como expressão viva da memória, das vocações, das lutas e alegrias do povo recifense.

Ubuntu - A consagração ao povo reúne grupos negros de afoxé, que, por meio da dança, da música, das cores e do axé, pedem as vitórias dos Orixás para a festa. A célebre lavagem da Avenida Rio Branco com as águas de Oxalá acontece a partir das 16h de quarta-feira da semana anterior, convidando todos que estão no Bairro do Recife a participarem desse momento de fé e celebração.

Tumaraca - O espetáculo Tumaraca reúne, há mais de 20 anos, diversas nações de maracatu de todo o estado num uníssono rítmico e pesa a tonelada de ter sido orquestrado e prolongado pelo mestre Naná Vasconcelos por vários anos. O encontro de centenas de batuqueiros acontece na quinta-feira de Carnaval, noite oficial de abertura.

Concurso de Agremiações – Manifestação mais profunda do Carnaval do Recife, com origens da década de 1930, a disputa reúne centenas de agremiações de 11 modalidades de brincadeiras da cultura popular como Clubes de Máscara, Clubes de Frevo, Maracatus de Baque Solto e Virado, La Ursa, Caboclinhos e Tribos de Índios, Escolas de Samba e outros.

Cena Peixinhos - O Festival Cena Peixinhos integra a programação do Carnaval do Recife como um espaço dedicado à valorização da música autoral pernambucana, reunindo artistas de diferentes gerações e linguagens sonoras. Com raízes no movimento Manguebeat, o festival celebra a diversidade da cena musical do estado, apresentando sonoridades que transitam do coco ao afrofuturismo, reafirmando a criatividade, a inovação e a força da produção musical local, durante a festa momesca.

Pré-AMP - O Pré-AMP integra a programação do Carnaval do Recife como um espaço de valorização da música independente e da cena autoral pernambucana, reunindo artistas e bandas que dialogam com a diversidade estética e criativa do estado. A iniciativa antecipa a energia da folia, promovendo encontros musicais que fortalecem a produção contemporânea e ampliam o diálogo entre tradição e inovação no carnaval da cidade.

Baile Municipal do Recife - O Baile é uma das celebrações mais tradicionais e aguardadas do extenso calendário de prévias carnavalescas do Recife, combinando música, dança e solidariedade em uma grande noite de festa. Com apresentações de artistas consagrados e manifestações da cultura popular, a festa exalta a diversidade cultural do Recife, antecipa o clima da folia e preserva a tradição dos bailes de clube, também tradicionais nos carnavais saudosos recifenses.

Bloco Maluco Beleza - O Bloco Maluco Beleza retorna ao Carnaval do Recife pela segunda vez, ocupando a Rua da Aurora com uma celebração marcada pela diversidade musical, pela liberdade criativa e pelo espírito democrático da folia. Com proposta inclusiva e atmosfera vibrante, o bloco reúne foliões de diferentes gerações em um encontro que valoriza a convivência, a alegria coletiva e a ocupação cultural dos espaços públicos do Centro da cidade.

Cortejo de Agremiações e Blocos Afro - O Cortejo de Agremiações e Blocos Afro celebra a força, a ancestralidade e a riqueza da cultura afro-brasileira no Carnaval do Recife. Reunindo grupos tradicionais da cidade, o encontro evidencia ritmos, danças, indumentárias e símbolos que reafirmam a identidade negra, promovendo um momento de valorização histórica, resistência cultural e afirmação da diversidade que compõe a festa recifense.

Baile Municipal da Pessoa Idosa - O Baile Municipal da Pessoa Idosa integra a programação do Carnaval do Recife como um espaço de celebração, convivência e valorização da pessoa idosa, combinando alegria, música e tradição. Com repertório animado e clima acolhedor, o baile promove o encontro de gerações e reafirma o carnaval como uma festa democrática, inclusiva e acessível, onde todos têm lugar para brincar, dançar e celebrar a cultura da cidade.

