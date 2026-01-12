Casal é assassinado a tiros dentro de casa em Barra de Guabiraba, no Agreste de Pernambuco

Perícia sugere que mulher estivesse grávida; o crime aconteceu na madrugada deste domingo (11), na Rua Antônio Amorim, no Bairro de Nova Esperança

A PCPE informou que inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos. (Foto: Reprodução/PCPE)

Um casal foi morto a tiros dentro da própria residência na madrugada de domingo (11), na rua Antônio Amorim, no bairro de Nova Esperança, em Barra de Guabiraba, no Agreste de Pernambuco.

As vítimas foram identificadas como Douglas Henrique da Silva, de 26 anos, e Maria Cristiane da Conceição Silva, de 48 anos.

Testemunhas relataram que os suspeitos armados entraram no imóvel durante a madrugada e dispararam diversas vezes contra o casal. Nenhuma das vítimas resistiu aos ferimentos.

Após a ação, os autores deixaram o local e ainda não foram identificados.

Informações repassadas pela perícia, indicam que Maria Cristiane estava grávida.

Equipes da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) isolaram a área para a realização da perícia técnica pelo Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, os corpos foram recolhidos e encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML).

A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela 14ª Delegacia Seccional de Caruaru. "Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos", destacou a corporação.

