Incêndio atinge área de vegetação de depósito da Estação de Tratamento de Esgoto em Olinda

O incêndio teve início por volta das 10h, desta terça-feira (13), na rua Domingos José Martins, nas proximidades do antigo matadouro, em Peixinhos, Olinda

Incêndio atinge área de vegetação no bairro de Peixinho, em Olinda (Foto: Francisco Silva /DP)

Um incêndio atingiu uma área de vegetação no depósito da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Peixinho, localizada na rua Domingos José Martins, nas proximidades do antigo matadouro, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, no final da manhã desta terça-feira (13). Até a última atualização desta matéria, não havia registro de feridos.

Segundo um segurança da unidade, as chamas começaram por volta das 10h e atingiram parte de um depósito a céu aberto, onde havia madeiras antigas e materiais plásticos.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) informou que duas viaturas de combate a incêndio foram encaminhadas ao local. A atuação das equipes tiveram como objetivo conter o fogo e evitar que as chamas se propaguem para outras áreas.

Imagens registradas por moradores mostram uma grande quantidade de fumaça escura saindo do local atingido pelo incêndio.