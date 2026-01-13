Mulher denuncia vizinho por importunação sexual após ser observada tomando banho, no Sertão

O caso de importunação sexual foi registrado na tarde desta segunda-feira (12), na delegacia de Araripina, no Sertão do estado

Mulher denuncia importunação sexual em Trindade, no Sertão de Pernambuco (Ascom/PCPE)

Uma mulher de 24 anos denunciou ter sido vítima de importunação sexual em Trindade, no Sertão de Pernambuco. O caso foi registrado na tarde de segunda-feira (12).

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco, a vítima relatou que estava tomando banho quando percebeu que o próprio vizinho observava a cena por cima do muro da residência. Após se vestir, a mulher foi até a casa do suspeito e informou que acionaria a polícia.

Ainda segundo o relato, uma outra vizinha afirmou já ter presenciado comportamento semelhante do mesmo homem em ocasião anterior.

Uma equipe da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar (9ª CIPM) foi acionada e realizou diligências no endereço do suspeito, mas ele já havia fugido do local e não foi localizado.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado como importunação sexual e está sendo investigado pela Delegacia de Araripina. As diligências seguem em andamento para o esclarecimento dos fatos.

