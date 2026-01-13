diariodepernambuco.com.br
Santa Cruz
Departamento médico

Santa Cruz atualiza situação médica de Alex Ruan, Ianson e Ariel Nahuelpán

Alex Ruan e Ianson entram em transição; Ariel segue no DM do Santa Cruz

Paulo Mota

Publicado: 13/01/2026 às 09:51

Ariel Nahuelpán, novo reforço do Santa Cruz/Divulgação / Santa Cruz

O Santa Cruz divulgou um novo boletim médico com atualizações sobre a situação física de três jogadores do elenco tricolor. O lateral-esquerdo Alex Ruan e o zagueiro Ianson avançaram no processo de recuperação e já iniciaram a fase de transição, enquanto o atacante riel Nahuelpán segue em tratamento fisioterápico, ainda sem previsão de retorno.

O lateral-esquerdo Alex Ruan recebeu alta do departamento médico e já realiza trabalhos de transição física. De acordo com o clube, a expectativa é que o atleta esteja liberado para atuar entre sete e dez dias, dependendo da evolução nos próximos treinamentos.

Já o zagueiro Ianson, que se recupera de uma lesão muscular na coxa, iniciou nesta segunda-feira a fase de transição. A comissão médica avalia que o defensor poderá ser liberado para atividades físicas a partir de amanhã, dando sequência ao processo de reintegração ao grupo.

Por outro lado, o atacante Ariel Nahuelpán segue entregue ao departamento médico. O jogador continua em tratamento fisioterápico, apresenta boa evolução clínica, mas ainda não possui data definida para retorno aos gramados.

 

 
 
 
Alex Ruan , Ariel , boletim , DM , elenco , Ianson , lesionados , médico , recuperação , Santa Cruz , transição
