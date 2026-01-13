Motociclista é autuado após fugir de fiscalização da PRF em Ouricuri, no Sertão de Pernambuco

O caso aconteceu durante uma fiscalização da PRF no Km 68 da BR-316

Agente da PRF (Divulgação/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) autuou um motociclista com um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) após desobedecer uma ordem de parada e realizar manobras perigosas durante uma fiscalização no km 68 da BR-316, no município de Ouricuri, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a PRF, o caso aconteceu no sábado (10). Na ocasião, o homem ignorou a ordem de parada, acelerou a motocicleta e seguiu em alta velocidade pela rodovia, colocando outros usuários em risco. Durante a fuga, ele entrou nas ruas do distrito de Santa Rita.

Após cerca de quatro quilômetros de acompanhamento, o condutor perdeu o controle da motocicleta, caiu e tentou escapar a pé, mas foi alcançado pelos policiais.

O condutor respondeu a um TCO por conduzir veículo em via pública de forma a comprometer a segurança alheia.

Ele também foi autuado por outras infrações de trânsito, como recusar o teste do bafômetro, dirigir sem habilitação, realizar ultrapassagens proibidas, conduzir sem capacete, usar calçado inadequado, executar manobras perigosas e desobedecer à ordem de parada.

