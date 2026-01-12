Polícia prende segundo suspeito de roubo de arma de PM e recupera revólver

Suspeito disse ter vendido arma e apontou local onde revólver estava, em Olinda

PM teve arma roubada em estabelecimento comercial na Ilha do Leite (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar prendeu, no sábado (10), o segundo suspeito de envolvimento no roubo da arma de um policial militar. O homem, de 27 anos, foi detido no bairro de Amaro Branco, em Olinda, após denúncia anônima. Com ele, foram encontradas cerca de 60 pedras de crack.

Durante a abordagem, o suspeito confessou que havia vendido o revólver roubado em uma boca de fumo e indicou o local onde a arma estaria escondida. Os policiais se deslocaram até o ponto de tráfico indicado e conseguiram recuperar o armamento.

O homem possui antecedentes por roubo e furto. Ele foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais.

O primeiro suspeito de participação no crime, Daybyson Luiz da Silva Oliveira, de 32 anos, havia sido preso na sexta-feira (9), também em Amaro Branco, no mesmo bairro onde a arma foi localizada. Imagens que circularam nas redes sociais mostram o homem rendido no chão enquanto o policial aciona apoio por telefone.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou a prisão em flagrante por roubo em estabelecimento comercial por meio da Delegacia da 1ª Circunscrição - Rio Branco. O suspeito foi apresentado à autoridade policial e permanece à disposição da Justiça.

O crime ocorreu na segunda-feira (5), por volta das 17h22, dentro de uma loja de conveniência de um posto de combustíveis na Ilha do Leite, no Recife. Câmeras de segurança registraram o momento em que o policial militar é abordado, entra em luta corporal com o suspeito e tem a arma levada durante a ação.