Mulher é achada morta com tiro na cabeça e seminua, em canavial em Itambé, na Mata Norte

O corpo da mulher estava em um canavial às margens da PE-75, nas proximidades do distrito de Caricé, na zona rural de Itambé, na Mata Norte de Pernambuco

Uma mulher foi encontrada morta, seminua e com um tiro na cabeça dentro de um canavial, às margens da Rodovia Estadual PE-75, nas proximidades do distrito de Caricé, na zona rural de Itambé, na Mata Norte de Pernambuco, na noite de domingo (11).

A vítima foi identificada como Cláudia Nunes de Souza, de 53 anos.

De acordo com as primeiras informações da perícia, a mulher apresentava uma lesão na região da cabeça provocada por um disparo de arma de fogo. Ela também foi encontrada com a roupa íntima abaixada até a altura dos joelhos.

A investigaram apontam que o canavial havia sido incendiado na noite do sábado e permaneceu em combustão até a manhã do domingo. Apesar disso, o corpo não apresentava sinais de carbonização, apenas queimaduras superficiais.

Vestígios de sangue encontrados por cerca de cinco metros indicam que a vítima pode ter sido baleada em outro ponto e arrastada até onde foi localizada, conforme a polícia.

A área foi isolada por equipes da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) para os trabalhos do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) no bairro de Santo Amaro, no centro do Recife.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela 11ª Delegacia Seccional de Goiana (DESEC). “inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos, identificar a autoria e a motivação do crime”, destacou

